همزمان با تشدید حملات علیه رژیم اسرائیل، که شامگاه دیروز با هدف قرار دادن شهرهای حیفا، تلآویو و عسقلان توسط سه پهپاد همراه بود، صنعا وضعیت آمادهباش امنیتی خود را برای مقابله با یک طرح آمریکایی–اسرائیلی که هدف آن تضعیف جبهه پشتیبانی یمن از نوار غزه است، افزایش داد.
این آمادهباش امنیتی پس از سخنرانی هفتگی دبیرکل جنبش انصارالله یمن در روز پنجشنبه آغاز شد؛ جایی که او از توطئهای جدید برای هدف قرار دادن جبهه پشتیبانی یمن خبر داد و تأکید کرد که عملیاتها ادامه خواهند داشت و شدت بیشتری خواهند گرفت.
آمادهباش امنیتی در صنعاء برای مقابله با نفوذ و خرابکاری
در همین زمینه، فعالان نزدیک به جنبش انصارالله در دو روز گذشته تصاویری از اطلاعیههای دستگاه امنیت و اطلاعات صنعا را در شبکههای اجتماعی منتشر کردند که از شهروندان خواسته بود هرگونه تحرک مشکوک را گزارش دهند.
«عبدالله المؤلف» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: تلاشها برای ضربه زدن به جبهه پشتیبانی یمن از درون، پس از ناکامی سایر گزینهها در جریان است و دشمنان در پی دامن زدن به فتنههای داخلی و اختلافات هستند، همچنین تلاش میکنند با جذب جاسوسها و مزدوران، بانک اهدافی برای عملیات خود بسازند. علاوه بر این، فشارهای اقتصادی و اعمال تحریمهای بیشتر علیه صنعا نیز در همین راستا انجام میشود.
او تأکید کرد: هدف اصلی از همه این اقدامات، از جمله حملات سایبری که اخیراً زیرساختهای ارتباطی نظامی شهر صنعاء را هدف قرار دادند، تضعیف توان این شهر در ادامه حمایت از مردم فلسطین در غزه است. صنعاء امروز درگیر چندین نبرد همزمان با دشمن اسرائیلی و عوامل نفوذی آن در داخل است.
دیدار افسران موساد با فرماندهان نظامی در عدن
از سوی دیگر، رسانههای عبریزبان فاش کردند که اخیراً هیأتی متشکل از افسران موساد به شهر عدن سفر کردهاند. روزنامه «جروزالم پست» اسرائیل گزارش داد که این هیأت با فرماندهان بلندپایه امنیتی و نظامی در عدن دیدار کرده است.
در همین راستا، خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» نیز گزارش داد که اسرائیل به دنبال ایجاد یک تغییر اساسی اطلاعاتی است؛ اقدامی که پس از شکست فاجعهبار این رژیم در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است.
بلومبرگ به نقل از یکی از افسران اطلاعاتی اسرائیلی نوشت: سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل دچار سوءبرداشت اساسی نسبت به ایدئولوژی حماس و همچنین ماهیت و ساختارهای یمنی شدهاند. اسرائیل هیچ اطلاعات حساسی درباره اهداف یا تحرکات یمنیها ندارد. تیمهای شنود و استراق سمع در درک لهجه حوثیها با دشواری مواجه شدهاند و به همین دلیل اقدام به جذب اسرائیلیهایی با اصالت یمنی برای کمک کردهاند.
استراتژی جدید موساد: جاسوسان با لهجه یمنی
بر اساس گزارش بلومبرگ، طرح جدید اطلاعاتی اسرائیل شامل احیای برنامههای جذب نیرو به زبان عربی و آموزشهای زبانی به نیروها است تا وابستگی به فناوری کاهش یافته و نیروی انسانی متخصصی شامل جاسوسها و تحلیلگرانی با شناخت دقیق از لهجههای محلی – بهویژه لهجههای یمنی، غزهای و عراقی – و نیز فهمی عمیق از مذاهب اسلامی تربیت شوند.
بلومبرگ همچنین خاطرنشان کرد که این تحول بهسمت تمرکز بر عنصر انسانی و تقویت واحدهای تحقیقاتی اطلاعاتی پیش میرود و اولویت کمتری به فناوریهایی مانند ماهوارهها و پهپادها داده خواهد شد. همچنین منابعی به واحدی اختصاص یافته که مأموریتش به چالش کشیدن تحلیلهای رایج با رویکردهای غیرمتعارف است؛ رویکردی که در اصطلاح تلمودی به آن «إبخا מסתبرأ» یعنی «شاید برعکسش درست باشد.» گفته میشود.
