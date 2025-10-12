به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام غلامرضا عادل در آیین غبارروبی مضجع شریف امامزاده موسی مبرقع(ع) با تأکید بر جایگاه رفیع امامزادگان در حفظ و نشر معارف تشیع، آنان را لنگرگاههای معنویت در کشور و سراسر بلاد اسلامی خواند.
وی در ابتدای سخنان خود، حضور در جمع خادمان آستانهای مقدس را افتخاری بزرگ دانست و اظهار کرد: اگر شیعه هستیم و دین در زندگی ما ساری و جاری است، مدیون زحمات، رشادتها، تلاشها، مجاهدتها و جانفشانیهای این ذوات مقدسه هستیم.
تجلی کوثر در وجود امامزادگان
عادل با استناد به آیه ۲۳ سوره شوری (قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی) و سوره کوثر، بیان کرد که نسل و ذریه پاک پیامبر اکرم (ص) در قالب این امامزادگان، امروز در سراسر میهن و سایر بلاد نورافشانی میکنند و تجلی اعجاز سوره کوثر به شمار میروند، در حالی که دشمنان پیامبر اکرم (ص) را ابتر میخواندند.
امامزادگان؛ عالمان و مبلغان دین
سخنگوی سازمان اوقاف، امامزادگان را عمدتاً عالمان دین خواند و با ذکر مثالی از تاریخ قم، بیان کرد: اولین کرسیهای تفسیر و فقه توسط امامزاده موسی مبرقع(ع) در قم بنیانگذاری شده است.
وی افزود: ما دینمان را از این بزرگواران گرفتهایم و امامزادگانی همچون امامزاده علی بن جعفر(ع) در همین قم، راوی بیش از ۵۰۰ روایت فقهی هستند.
عادل امامزادگان را پیامآوران ولایت معرفی کرد که به جهت انجام مأموریت خود، پیام غدیر را از حاضران به غائبان و از پدران به پسران تا قیامت رساندند و عمده آنها شهید شدند.
وی با اشاره به شهادت برخی امامزادگان، از جمله آقا سلطان علی بن محمد باقر(ع) در اردهال که سر و بدن مطهرشان دو زیارتگاه مجزا دارد، گفت: شرافت این بزرگواران تنها به انتصاب به خاندان رسالت نیست، بلکه به علم و شهادت آنهاست.
ایران شیعی، مدیون امامزادگان
معاون فرهنگی سازمان اوقاف تصریح کرد: اگر این مملکت شیعه است، به یمن ورود آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام و امامزادگانی است که عمدتاً بعد از حضور ایشان وارد این کشور شدند و اولین حکومتهای شیعی را رقم زدند.
وی وظیفه خادمین آستانهای مقدس را بسیار سنگین دانست و تأکید کرد که در شرایط کنونی، خادمین باید احساس کنند که اگر امامزادگان بودند، در بُعد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و خدمت به مردم و نشر معارف چه میکردند.
عادل با تقدیر از تلاشهای خادمین و مسئولین حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع(ع) در برگزاری برنامههای فاخر، برای همگان آرزوی توفیق و عاقبتبخیری کرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما