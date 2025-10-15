هفتادوهفتمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفتاد وهفتمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «مردِ پیدا و پنهان» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «یادمان» و«راهیان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم مهدی امیریان با تیتر«چه بودها و چه کردها» منتشر شده است.

در ادامه به موضوعاتی همچون نگاهی تفصیلی به مدیریت و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جنگ دوازده روزه با عنوان «پیر بحران ها»، زیست جهادی شهید حاج حسن محقق در گفتگوی سرو با سردار اسماعیل کوثری با عنوان «مرد پیدا و پنهان»، مروری بر آنچه آمریکا در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی از دست داد، سیری در تشکیل سازمان عقیدتی‌سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با عنوان «متولد ماه مهر»، فرازوفرودهای نهاد عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش در روایتی از خاطرات خودنویس سرگرد مهدی زینعلی، مصاحبه با سرهنگ بازنشتۀ نیروی هوایی ارتش «رمضانعلی قجری»، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ، یادداشت شفاهی مرتضی شعبانی دربارە سینمای جنگ، نگاهی به زندگی و آثار احمدرضا درویش با عنوان «راوی روزهای پایداری»، چند قاب از روزهای دفاع مقدس ۱۲ روزه، از هفتم اکتبر تا گروه‌های مقاومت و ... پرداخته شده است.

گفتنی است نشریه سرو به سردبیری «مهدی امیریان» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.

