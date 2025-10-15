منابع محلی: ۲۹ غیرنظامی در حمله پاکستان به اسپین بولدک کشته شدند / ریچارد بنت خواستار حفظ جان غیرنظامیان شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از بیمارستانهای استان قندهار افغاستان میگویند بر اثر حمله امروز صبح (چهارشنبه ۲۳ مهر) ارتش پاکستان به شهرستان مرزی اسپین بولدک افغانستان، ۲۹ نفر کشته و ۱۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.
این منابع با تأیید اینکه بیشتر کشته شدگان و زخمیها افراد غیرنظامی هستند افزودند که آسیبدیدگان بر اثر شلیک گلوله و خمپاره ارتش پاکستان کشته و زخمی شدهاند.
پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان تعداد کشتهها را ۱۲ غیرنظامی و ارتش پاکستان در بیانیه پس از حمله خود این تعداد را ۱۵ تا ۲۰ نظامی طالب ذکر کرده است.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در صفحه ایکس خود از گزارشها در مورد تلفات متعدد غیرنظامیان و آوارگی ناشی از درگیری مداوم در مرز افغانستان و پاکستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
وی با درخواست خویشتنداری از طالبان و پاکستان، خواستار حفاظت از جان غیرنظامیان و پابندی طرفین به قوانین بینالمللی در جریان این جنگ مرزی شده است.
