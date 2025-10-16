به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر) درباره جنگ طالبان و پاکستان گفت که گزارش‌های معتبری از تلفات قابل توجه غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در نتیجه درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی پاکستان دریافت کرده است و از اعلام آتش‌بس استقبال می‌کند.

این نهاد بین المللی درگیری‌های مسلحانه دو طرف را از روز ۱۰ اکتبر با افزایش قابل توجه توصیف کرده و گفته است این درگیری‌های فرامرزی تاکنئن جان ده‌ها غیر نظامی را گرفته است.

یوناما بیشترین تلفات این چند روز درگیری را مربوط به درگیری روز گذشته (چهارشنبه ۲۳ مهر) بین ارتش پاکستان و نیروهای طالبان در شهرستان اسپین بولدک قندهار دانسته و نوشت: اطلاعات فعلی نشان می‌دهد که حداقل ۱۷ غیرنظامی در اسپین بولدک در سمت مرز افغانستان کشته و ۳۴۶ نفر زخمی شده‌اند.

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، همچنین حداقل ۱۶ مورد تلفات غیرنظامی (یک کشته و ۱۵ زخمی) را در نتیجه درگیری‌های مرزی قبلی در استان‌های پکتیکا، پکتیا، کنر و هلمند ثبت کرده است.

یوناما در پایان پیام خود از همه طرف‌ها خواست که برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات بیشتر، به خصومت‌ها پایان دائمی دهند و به طرفین یادآور شد که طبق قوانین بین‌المللی، موظف به رعایت اصول کلیدی تمایز، تناسب و احتیاط برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان هستند.

