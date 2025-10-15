خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان به دست ارتش پاکستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالغفور عابد، خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان که برای تهیه گزارش از درگیری‌های مرزی طالبان و پاکستان به مرز این دو کشور در استان خوست رفته بود، امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) به دست نیروهای پاکستانی کشته شد.

سخنگوی پلیس استان خوست افغانستان در تأیید این خبر گفته است: عبدالغفور عابد، خبرنگار تلویزیون ملی، هنگام پوشش خبری در شهرستان زازی‌میدان این استان هدف حمله نظامیان پاکستانی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

بر اثر حملات ارتش پاکستان «تواب ارمان» از همکاران عبدالغفور عابد که وظیفه تصویربرداری را بر عهده داشته نیز زخمی شده است.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، در بیانیه‌ای، با «عمدی» دانستن حمله پاکستان به این خبرنگاران، این رویداد را نقض آشکار اصول خبرنگاری، ارزش‌ های انسانی و آزادی دانسته و آن را به‌ شدت محکوم کرده است.

این اتحادیه «حمله بر خبرنگاران را به معنای تلاش برای خاموش ساختن صدای حقیقت، پنهان کردن واقعیت‌ ها و بی‌ احترامی به حاکمیت ملی افغانستان» عنوان کرده است.

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در بیانیه خود از نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان، سازمان‌ های حامی خبرنگاران و مراجع مسئول افغانستان خواسته است این رویداد را به‌گونه جدی بررسی کرده و برای تأمین امنیت خبرنگاران، اقدامات فوری و مؤثر انجام دهند.