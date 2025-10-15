مسجد امام علی(ع) دانمارک از مردم این کشور برای شرکت در برنامه هفتگی خود دعوت کرد

  1. صفحه اصلی
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۰
مسجد امام علی(ع) در دانمارک از شیعیان و عموم علاقه‌مندان این کشور دعوت کرد تا در مراسم هفتگی این مسجد با موضوع «انسان به‌عنوان خلیفه_مسئولیت و مدیریت در زمین» شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد امام علی(ع) در شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک، آخر هفته جاری میزبان شیعیان و عموم علاقه‌مندان این کشور خواهد بود. طبق اطلاعیه منتشر شده، موضوع برتانع این هفته «انسان به‌عنوان خلیفه – مسئولیت و مدیریت در زمین» است و حجت‌الاسلام والمسلین محمد سلمان جان درباره معنای نمایندگی خداوند بر زمین و چگونگی زندگی با مسئولیت و عزت سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه روز جمعه، ۱۷ اکتبر، رأس ساعت ۱۹:۱۵ در سالن چندمنظوره مسجد امام علی (ع) پایتخت دانمارک، برگزار می‌شود.

 برگزارکنندگان مراسم با تأکید بر اینکه ساعت شروع نسبت به‌هفته‌های گذشته تغییر پیدا کرده است، از همه علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه دعوت کرده‌اند.

