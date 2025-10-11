مردم کپنهاگ به مناسبت «شب فرهنگ دانمارک» در مسجد امام علی گرد هم آمدند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دهها نفر از ساکنان شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک دیروز جمعه در مسجد امام علی (ع) این شهر گردهم آمدند تا در یک نشست اجتماعی و گفتوگو محور به مناسبت شب فرهنگ دانمارک شرکت کنند. شرکتکنندگان، شامل افراد غیرمسلمان و علاقهمند به فرهنگ و آموزههای اسلامی در فضایی دوستانه به تبادل نظر و یادگیری آداب و فرائض اسلامی پرداختند.
یکی از برنامههای جالب این نشست که مورد استقبال شرکتکنندگان غیرمسلمان هم واقع شد، چگونگی ادای نماز توسط مسلمانان بود که بعد از این جلسه شرکت کنندگان با نشستن در اطراف مسجد به تماشای نماز جماعت شیعیان کپنهاگ پرداختند.
این برنامهها همچنین شامل بازدید از معماری زیبای مسجد، تلاوت قرآن کریم، تورهای معرفی مسجد، گفتوگوهای جذاب و فضایی صمیمی همراه با سرو قهوه، چای و شیرینی بود.
شب فرهنگ (Kulturnatten) یک رویداد سالانه در دانمارک است که طی آن موزهها، مساجد، کلیساها، گالریها، کتابخانهها و سایر مراکز فرهنگی در شهرها به روی عموم باز میشوند. در این شب مردم میتوانند بهصورت رایگان یا با برنامههای ویژه، با فرهنگ، هنر، تاریخ و فعالیتهای محلی آشنا شوند، در کارگاهها و گفتوگوهای تعاملی شرکت کنند و تجربهای زنده از فرهنگ دانمارکی و تنوع جامعه کسب کنند.
