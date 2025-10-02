دعوت مسجد امام علی(ع) در دانمارک از عموم شیعیان برای شرکت در مراسم رحلت حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد امام علی(ع) در شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک اعلام کرد مراسم هفتگی این جمعه به یاد و بزرگداشت بانوی مهر و وفا، حضرت فاطمه معصومه (س)، برگزار خواهد شد.

طبق اعلام این مرکز شیعی-اسلامی، شیخ محمد سلمان جان سخنران جلسه خواهد بود و ضمن ادامۀ مباحث هفته‌های گذشته، به موضوع نمایندگی انسان از سوی خداوند در زمین و چگونگی زندگی با مسئولیت و کرامت خواهد پرداخت.

این مراسم فردا جمعه ۱۱ مهرماه مصادف با ۳ اکتبر ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت محلی در سالن چندمنظوره مسجد امام علی(ع) برگزار خواهد شد.

مسجد امام علی(ع) دانمارک، تنها مسجد شیعیان در این کشور است که ساخت آن در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز و در سال ۲۰۱۵ به بهره‌برداری رسید.

