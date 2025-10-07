آمادگی مسجد امام علی(ع) کپنهاگ برای برگزاری مراسمی ویژه در شب فرهنگ دانمارک

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ جمعۀ هفتۀ جاری (۱۸ مهر)، مسجد امام علی(ع) در کپنهاگ دانمارک، میزبان مراسمی با هدف معرفی فرهنگ، آداب و سنتهای اسلامی به عموم مردم میباشد. این رویداد که همزمان با شب فرهنگ دانمارک برگزار میشود، شامل بازدید از معماری زیبای مسجد، تلاوت قرآن کریم، تورهای معرفی مسجد، گفتوگوهای جذاب و فضایی صمیمی همراه با سرو قهوه، چای و شیرینی خواهد بود.
شرکت در این برنامه برای همه آزاد است و تنها ارائه «کارت شرکت در رویداد فرهنگی» الزامی است (کودکان زیر ۱۲ سال نیازی به کارت ندارند).
طبق برنامهریزی مسئولان، این مراسم از ساعت ۱۸ تا نیمهشب در سالن مسجد، واقع در شمال غرب کپنهاگ، برگزار میشود.
مسجد امام علی(ع) اعلام کرده است که برنامههای معمول نماز جمعه در این روز لغو شده و جای خود را به مراسم شب فرهنگ خواهد داد.
گفتنی است که مسجد امام علی(ع) شهر کپنهاگ، تنها مسجد شیعیان دانمارک است که ساخت آن در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز و در سال ۲۰۱۵ به بهرهبرداری رسید.
«شب فرهنگ» (Kulturnatten) یکی از مهمترین رویدادهای سالانه دانمارک است که هر سال در ماه اکتبر برگزار میشود. در این شب، موزهها، ساختمانهای تاریخی، مراکز مذهبی، نهادهای دولتی و فرهنگی در سراسر شهر کپنهاگ درهای خود را تا نیمهشب به روی عموم مردم میگشایند. بازدیدکنندگان میتوانند با داشتن کارت مخصوص این رویداد، در برنامههای متنوعی مانند تورهای ویژه، اجراهای هنری، گفتگوهای فرهنگی و فعالیتهای خانوادگی شرکت کنند. هدف این شب، تقویت گفتوگو میان فرهنگها، آشنایی مردم با نهادهای مختلف و ایجاد فضایی صمیمی و آموزشی است.
