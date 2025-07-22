تحقیقات پلیس درباره حمله به مسجد «امام علی(ع)» در دانمارک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد امام علی(ع) در محله نوربرو کپنهاک دانمارک جمعه گذشته توسط یک گروه افراطی از جوانان موسوم به «نسل هویت» مورد هدف حمله قرار گرفت.
مدیریت مسجد، این حادثه را «حملهای آشکار» به حق انجام مسالمتآمیز مناسک مذهبی توصیف کرد و آن را محکوم کرد.
در همین راستا، پلیس کپنهاگ روز گذشته، تحقیقات خود را درباره این حادثه آغاز کرد.
در تصاویر ویدئویی که این گروه در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند، چهار عضو با جلیقههای زرد دیده میشوند که صبح جمعه از پشت بام مسجد بالا میروند، بمبهای دودزای قرمز روشن میکنند و بنری در دست دارند که روی آن نوشته شده است: «اسلامیسازی را متوقف کنید - مهاجرت همین حالا در جهت مخالف».
دانیل نوردنتوف، سخنگوی این گروه افراطی به روزنامه دانمارکی برلینگسکا گفت که هدف از این اقدام «جلب توجه به این واقعیت است که این مسجد نمادی از چیزهایی است که به دانمارک تعلق ندارند».
پلیس کپنهاگ گفت: گزارشی دریافت کرده و در حال بررسی این پرونده است، اما تا امروز جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
از سوی دیگر، سخنگوی جنبش راستگرا گفت که این حادثه خسارت مادی نداشته و تنها ده دقیقه طول کشیده است.
وی مدعی شد که ما هیچ گونه خسارتی وارد نکردیم. ما فقط به صورت نمادین وارد شدیم و پس از ده دقیقه خارج شدیم. و اشاره کرد که این گروه این عمل را عملی «نافرمانی مدنی» میداند، اما مدیریت مسجد، این حمله را «عملی خرابکارانه و تجاوزگرانه» میداند.
مدیریت مسجد این حمله را منافی با حق جامعه مسلمانان دانمارک برای انجام آزادانه و صلحآمیز عبادی دانست.
گروه راست افراطی «نسل هویت» یکی از جنجالیترین گروههای راستگرای جوانان در اروپا است. این گروه به خاطر مواضع ضد مهاجرت و ضد چندفرهنگیاش شناخته میشود و از آنچه که «مهاجرت معکوس» و بازگشت مهاجران غیرغربی به کشورهای مبداء خود مینامد، حمایت میکند. فعالیت این گروه در فرانسه ممنوع است و لوگوی آن (حرف یونانی لامبدا) در اتریش ممنوع است.
مسجد پاسخ میدهد: ما خواهان حمایت برابر هستیم
مسجد امام علی(ع) در پنهاک دانمارک در بیانیهای که پس از این حادثه منتشر شد، تأکید کرد که هرگونه ارتباط با برنامههای سیاسی خارجی را رد میکند و خاطرنشان کرد که این مسجد یک نهاد مذهبی صلحآمیز است.
وی افزود: ما خواستار رفتار ویژه نیستیم، بلکه خواستار رفتار برابر و حمایت قانونی هستیم، همانطور که در مورد سایر اماکن عبادی نیز صادق است. این حادثه نه تنها جامعه مسلمانان را تهدید میکند، بلکه ارزشهای دانمارکی مربوط به آزادی عقیده را نیز تضعیف میکند.
ادعاهایی با پیشینهای بحثبرانگیز
مسجد امام علی (ع) مدتهاست که در محافل سیاسی و رسانهای دانمارک، به ویژه به دلیل ادعاهایی مبنی بر ارتباط با ایران از نظر بودجه، محل بحث و جدل بوده است. این امر تا سطح درخواستهای پارلمانی برای تعطیلی آن گسترش یافته است و همچنین این موضوع از درخواستهای سیاستمداران راستگرا برای تعطیلی مسجد کم نکرده است.
مدیریت مسجد این درخواست را رد کرده و بر احترام خود به قوانین دانمارک و استقلال خود از هرگونه طرف خارجی تأکید دارند.
آنها معتقدند که جنجال جاری پیرامون آنها خارج از چارچوب «اسلامهراسی» رایج در دانمارک و بقیه اروپا نیست.
پیشینه مسجد امام علی(ع)
مسجد امام علی(ع)، مسجدی در کشور دانمارک با برنامههایی به زبانهای دانمارکی، فارسی، عربی و انگلیسی است که از سال ۲۰۰۰ در شهر کپنهاگ فعالیت خود را آغاز کرده است. هم اکنون این مسجد بزرگترین مسجد در کشور دانمارک است. عمده تمرکز این مسجد، ارائه خدمات دینی مورد نیاز مسلمانان و غیر مسلمانان علاقهمند به آشنایی با اسلام است.
در سال ۱۹۹۴م با ادغام مرکز المصطفی، مکتبة اللبنانیة و مسجد محمدیة اولین جرقههای تاسیس بزرگترین مسجد شیعیان اروپا زده شد. در ۲۰۰۱ با همت سید محمد مهدی خادمی فرزند آیتالله سید حسین خادمی و با کمک ویژه مراجع تقلید و مساعدت مجمع جهانی اهل بیت، زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر خریداری و مسجد ساخته شد.
این مرکز بزرگ اسلامی تا سال ۲۰۱۱ برای تمام ملیتهای شیعه مذهب دانمارکی، انگلیسی، عربی، فارسی و اردو، تمام سرویسهایی که یک شیعه به آن نیازمند بود ارائه میداد. در سپتامبر ۲۰۱۱ تصمیم گرفته شد تا ساختمان قدیمی خریداری شده را به یک مسجد زیبای شیعی با معماری اصیل اسلامی تبدیل کنند. از سال ۲۰۱۱ تا کنون پس از تخریب ساختمان قبلی، فعالیتهای مسجد به ساختمان مجاور مسجد منتقل شده است.
این مسجد جدید با کمکهای مالی مسلمانان، مؤسسه امام علی(ع) دانمارک و یک مرکز وابسته به دفتر «آیت الله سیستانی» است.
مسجد امام علی(ع) دارای سه طبقه، شامل محل برگزاری نماز جماعت با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ نفر، سالن کنفرانس و همایش است که به جدیدترین دستگاههای خدماتی مجهز است.
