به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا هشدار داد که کاهش بودجه می‌تواند ۱۳.۷ میلیون نفر را به مرحله اضطراری گرسنگی شدید در سراسر جهان سوق دهد.

این برنامه اعلام کرد که شش عملیات اصلی در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، سومالی، سودان جنوبی و سودان در حال حاضر با اختلالات جدی مواجه‌اند و وضعیت تا پایان سال بدتر خواهد شد.

در گزارش تازه این برنامه سازمان ملل آمده است که کاهش بودجه قابل توجهی معادل ۴۰ درصد در انتظار است و پیش‌بینی می‌شود بودجه از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۶.۴ میلیارد دلار کاهش یابد.

این برنامه افزود: سامانه انسانی تحت فشار شدید است و با خروج شرکا از خطوط مقدم، خلاء ایجاد می‌شود.

هیچ کشوری به‌طور مشخص نام برده نشده، اما به گزارشی در مجله «لانسِت» اشاره شده که اثر شدید کاهش کمک‌های آمریکا را نشان می‌دهد.

ضربه شدید

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، پس از بازگشت به قدرت در ژانویه، کمک‌های خارجی را کاهش داد که ضربه شدیدی به عملیات انسانی در سراسر جهان وارد کرد.

گزارش اعلام کرد که مناطق تحت پوشش برنامه جهانی غذا کاهش یافته و سهمیه‌های غذایی نیز کاهش یافته است و افزود: کمک‌های حیاتی برای خانواده‌ها در مرحله فاجعه (مرحله پنجم از طبقه‌بندی یکپارچه مرحله‌ای امنیت غذایی) در خطر هستند، در حالی که آمادگی برای مقابله با شوک‌ها به شدت کاهش یافته است.

طبقه‌بندی یکپارچه مرحله‌ای امنیت غذایی، ابتکاری است که توسط سازمان ملل برای اندازه‌گیری سطح گرسنگی و سوء تغذیه در سراسر جهان پشتیبانی می‌شود.

سین دی مک‌کین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، گفت: جهان با مشکلات گرسنگی بی‌سابقه‌ای مواجه است و بودجه لازم برای پاسخگویی به این بحران کاملاً ناکافی است.

وی افزود: ما شاهد فروپاشی شریانی هستیم که جان میلیون‌ها نفر را تأمین می‌کند.

نقشه گرسنگی

برنامه جهانی غذا اعلام کرد که تنها ۶۰۰ هزار نفر این ماه در جمهوری دموکراتیک کنگو کمک غذایی دریافت خواهند کرد، در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت ۲.۳ میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند. در افغانستان، کمتر از ۱۰ درصد نیازمندان کمک دریافت می‌کنند، جایی که نرخ سوء تغذیه در حال افزایش است.

برنامه جهانی غذا همچنین اعلام کرد که عملیات‌های هوایی پرهزینه در مناطق در معرض قحطی در سودان جنوبی به دلیل محدودیت بودجه تهدید شده‌اند، در حالی که در هائیتی خانواده‌ها نصف سهمیه ماهانه معمول برنامه را دریافت می‌کنند.

این برنامه افزود که گرسنگی جهانی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، به‌طوری که ۳۱۹ میلیون نفر از جمله ۴۴ میلیون نفر در مرحله اضطراری گرسنگی با عدم امنیت غذایی شدید مواجه‌اند.

سازمان ملل در پایان آگوست گذشته اعلام کرد که در غزه قحطی اعلام شده است. برنامه جهانی غذا گفت که تعداد افرادی که در حالت قحطی یا در آستانه قحطی هستند طی دو سال دو برابر شده و به ۱.۴ میلیون نفر در ۵ کشور رسیده است.

مک‌کین تأکید کرد که افزایش سطح گرسنگی نه تنها جان افراد را تهدید می‌کند، بلکه ثبات منطقه‌ای را تضعیف کرده و مهاجرت اجباری جوامع را تشدید می‌کند. وی افزود: ما در معرض خطر از دست دادن دهه‌ها پیشرفت در مبارزه با گرسنگی هستیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸