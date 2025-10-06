به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد که میلیونها نفر در سومالی در معرض گرسنگی شدید و سوء تغذیه قرار دارند. این بحران به دلیل کمبود شدید منابع مالی است که این نهاد را مجبور کرده تا میزان کمکهای غذایی اضطراری خود را بیش از دو سوم کاهش دهد.
راس اسمیت مدیر بخش اضطراری WFP، اعلام کرد: «ما شاهد افزایش خطرناک سطح گرسنگی اضطراری در سومالی هستیم و توانایی ما برای پاسخگویی روز به روز کاهش مییابد. بنابراین بدون تأمین مالی فوری، هزاران خانواده با فاجعه انسانی روبهرو خواهند شد».
طبق آخرین گزارش طبقهبندی مراحل امنیت غذایی (IPC)، حدود ۴.۴ میلیون نفر در سومالی در سطح بحران یا بدتر از آن قرار دارند، که از این میان نزدیک به یک میلیون نفر در سطح گرسنگی اضطراری هستند. این رقم در عرض ۶ ماه، ۵۰ درصد افزایش یافته است.
سوء تغذیه در میان کودکان نیز به شکل نگرانکنندهای بالا است: ۱.۸ میلیون کودک زیر ۵ سال دچار سوء تغذیه حاد هستند، ۴۲۱ هزار کودک از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و تنها ۱۸۰ هزار کودک تحت درمان تغذیه قرار دارند.
برنامه جهانی غذا برای ادامه عملیات نجاتبخش خود برای ۸۰۰ هزار نفر تا پایان فصل کمبود غذا در مارس ۲۰۲۶، به ۹۸ میلیون دلار کمک مالی فوری نیاز دارد. در صورت عدم تأمین این بودجه، کاهش کمکها ادامه خواهد یافت، در حالی که نیازهای انسانی همچنان رو به افزایش است.
این بحران در حالی رخ میدهد که سومالی با پیامدهای خشکسالی شدید، درگیریهای داخلی و کاهش کمکهای بشردوستانه مواجه است؛ شرایطی که خانوادههای آسیبپذیر را به سرعت به مرز فاجعه رسانده است.
