هشدار سازمان ملل: ۱۸ میلیون یمنی در آستانه گرسنگی شدید هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران گرسنگی در یمن از ماه سپتامبر (شهریور) بهویژه با ادامه کمبود شدید منابع مالی در سال جاری، شدت خواهد گرفت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن در بیانیهای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: ۱۸ میلیون نفر در یمن، یعنی حدود ۵۲ درصد از جمعیت ۳۵.۶ میلیونی کشور، از سپتامبر با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد و نیازمند کمکهای فوری غذایی هستند.
بر اساس این گزارش، ۴۱ هزار نفر در معرض مرحله پنجم بحران غذایی قرار دارند؛ مرحلهای که معادل با قحطی و فاجعه انسانی است.
دفتر سازمان ملل همچنین اعلام کرد که در یمن، دستکم یک خانواده از هر پنج خانواده با کمبود شدید غذا و نیازهای اساسی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که خطر مرگ ناشی از گرسنگی را افزایش میدهد.
این نهاد خواستار تأمین فوری منابع مالی برای جلوگیری از تشدید بحران و گسترش قحطی در مناطق پرخطر یمن شد.
برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل در یمن با کمبود شدید بودجه مواجه است؛ بهطوریکه تا کنون تنها ۱۷ درصد از بودجه مورد نیاز (۲.۴۸ میلیارد دلار) برای کمک به ۱۰.۵ میلیون نفر تأمین شده است.
طبق آخرین تحلیل مرحلهبندی امنیت غذایی که در ژوئن منتشر شد، ۵.۵ میلیون نفر در مرحله اضطراری (مرحله چهارم) و حدود ۱۲.۶ میلیون نفر در مرحله بحران (مرحله سوم) قرار خواهند گرفت؛ این وضعیت بین سپتامبر ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
سالها جنگ در یمن جان دهها هزار نفر را گرفته، میلیونها نفر را آواره کرده و کشور را به آستانه قحطی کشانده است؛ بهطوریکه حدود ۸۰ درصد جمعیت برای زنده ماندن به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
