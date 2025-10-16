به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئو چهاردهم امروز در سخنانی در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در رم، گفت: بسیار غم‌انگیز است یادآوری کنیم با وجود پیشرفت‌های تکنولوژی، علمی و تولیدی» و در زمانی که «علم، امید به زندگی را افزایش داده است»، «۶۷۳ میلیون نفر در جهان گرسنه به خواب می‌روند».

برنامه جهانی غذا (PAM) وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داد که گرسنگی در جهان به «سطوح بی‌سابقه‌ای» رسیده است، به‌طوری‌که ۳۱۹ میلیون نفر در وضعیت ناامنی غذایی حاد قرار دارند و این میان ۴۴ میلیون نفر در وضعیت اضطراری غذایی به سر می‌برند.

رابرت فرانسیس پرووست در اظهارات امروز خود این وضعیت را «نشانه آشکار بی‌احساسی عمومی» و «اقتصادی بی‌روح» توصیف کرد. وی همچنین از ادامه استفاده از غذا به‌عنوان سلاح جنگی در درگیری‌های کنونی انتقاد کرد و آن را «اقدامی ظالمانه» خواند، در حالی که «حقوق بین‌المللی بشردوستانه هرگونه هدف قرار دادن غیرنظامیان و اقلام ضروری برای بقای مردم را بدون استثنا ممنوع کرده است».

سازمان ملل متحد اوایل امسال به‌طور رسمی وضعیت قحطی را در نوار غزه اعلام و برنامه جهانی غذا در گزارش خود خاطر نشان کرد: تعداد افرادی که «در وضعیت قحطی یا در آستانه آن» قرار دارند، تنها در دو سال، دو برابر شده و به یک میلیون نفر و ۴۰۰ هزار نفر در پنج کشور فلسطین، سودان، سودان جنوبی، یمن و مالی رسیده است.

پاپ لئو چهاردهم با دعوت به اقدامات عملی در مقابله با گرسنگی، اظهار داشت که پایان دادن به «بلایای» گرسنگی و سوءتغذیه «تنها مسئولیت تجار، مقامات یا سیاست‌گذاران نیست»، بلکه «مبارزه‌ای همگانی» است که «سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، نهادهای عمومی، سازمان‌های غیردولتی، دانشگاهیان و جامعه مدنی» شامل آن می‌شوند.

وی افزود: ما باید مسئولیت فردی و جمعی خود را دوچندان کنیم و از خواب غفلت مرگباری که در آن فرو رفته‌ایم، بیدار شویم.

پاپ تأکید کرد: دستیابی به هدف به صفر رساندن گرسنگی تنها با اراده واقعی امکان‌پذیر است، نه صرفاً با بیانیه‌های رسمی.

او همچنین به «نقش ضروری» زنان در این مبارزه و لزوم گوش سپردن به صدای کشورهای فقیرتر اشاره کرد.

