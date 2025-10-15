به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «علی‌اصغر اصغری ولوجایی» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران امروز چهارشنبه، 23 مهر 1404 در سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسم پاسداشت روز سیزده آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با بیان اینکه سیزدهم آبان نماد استقلال خواهی، آزادی طلبی و ایستادگی ملت ایران عزیز در برابر نظام سلطه است، اظهار کرد: ملت ایران اسلامی با الهام از مکتب امام خمینی(ره) و با سر دادن فریاد مرگ برآمریکا فصل تازه ای در تاریخ استکبارستیزی این مرز و بوم گشودند.

وی گفت: در این روز تاریخی تبعید حضرت امام خمینی(ره)، تسخیر لانه جاسوسی و شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان به وقوع پیوست و ملت در برابر استکبار جهانی ایستاد و نشان داد این ملت مقابل جنایات آمریکا با اقتدار می ایستند.

حجت‌الاسلام اصغری ولوجایی به مقاومت جانانه مردم غزه و فلسطین در مقابل جنایات ددمنشانه اسرائیل غاصب اشاره کرد و افزود: این مقاومت بیانگر این که روح استکبارستیزی در منطقه زنده است.

وی به موضع حکیمانه جمهوری اسلامی در مواجه با نشست شرم الشیخ اشاره کرد و خاطرنشان شد: دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی در امتداد جبهه مقاومت تعریف می شود نه درسایه سازش های تحمیلی. ایران سالامی در میدان دفاع از مظلوم را نمایش داد و صداقت خود را تصویر کرد.

حجت الاسلام اصغری ولوجایی به تقارن ایام الله سیزده آبان با ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت شجاعانه ورود کردند باید جوانان و بانوان انقلابی در تداوم مسیر شهادت گونه حضرت زهرا(س) با غیرت فاطمی در صف مقدم دفاع از ولایت و استکبارستیزی صف آرایی نمایند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی پرشور و شعور ۱۳آبان، اذعان کرد: با توجه به اتفاقات منطقه و اهمیت تبیین روحیه استکبار ستیزی بین نسل نو، راهپیمایی ۱۳ آبان بصورت خانوادگی و با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام اصغری ولوجایی با تاکید براینکه امید می رود فریاد استکبارستیزی مردمان دیارعلویان خط شکن رسا تر از سال های گذشته به گوش جهانیان برسد، گفت: فعال شدن تشکل های دانش آموزی و دانشجویی و مردمی در راستای بزرگداشت سیزده آبان یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی سیزده آبان امسال در ساری از میدان شهید قاسمی به سمت میدان شهدا برگزار می شود، یادآورشد: تلاش داریم با همکاری و هم افزایی اعضای ستاد بزرگداشت سیزده آبان استان موکب های فرهنگی تبلیغی به یاد شهدای دانش آموز مازندران برپا شود.

