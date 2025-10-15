به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سیدعلی میرقاسم‌پور» روز چهارشنبه، 23 مهر 1404 در گفت‌وگویی اظهار کرد: مرحله دوم پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شده است و مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir، نسبت به به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت گلستان افزود: در این مرحله، دارندگان فیش‌های واریزی تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۶ مجاز به ثبت‌نام هستند.

وی ادامه داد: متقاضیان پس از تکمیل اطلاعات و تأیید نهایی، لازم است مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را از طریق حساب بانکی دارای شماره شبا در بانک ملی ایران واریز کنند.

میرقاسم‌پور تصریح کرد: فراخوان بعدی ثبت‌نام نیز از روز (شنبه ۲۶ مهر) آغاز خواهد شد که در آن دارندگان فیش تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۶ می‌توانند مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را برای حج تمتع ۱۴۰۵ انجام دهند.

وی با اشاره به استقبال زائران استان، گفت: خوشبختانه استقبال مردم گلستان از ثبت‌نام حج بسیار چشمگیر بوده است و تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در مرحله نخست پیش‌ثبت‌نام شرکت کرده‌اند.

مدیر حج و زیارت گلستان اظهارداشت: پیش‌بینی می شود سهمیه استان در سال آینده حداقل به میزان سال گذشته حفظ شود.

وی در پایان افزود: استان گلستان در سال‌های اخیر همواره جزو استان‌های پیشتاز کشور در ثبت‌نام حج تمتع بوده و تلاش می‌شود این روند همچنان تداوم یابد.

