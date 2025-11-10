به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، که به دعوت وزیر حج و عمره عربستان در این کشور حضور دارد، در دیدار با صالح بن ابراهیم الرشید، رئیس کمیته اجرایی شهر مکه و مشاعر مقدسه، ضمن تقدیر از تلاشهای برگزارکنندگان مراسم حج، بر ضرورت ارتقای خدماترسانی به زائران ایرانی در موسم حج تمتع ۱۴۰۵ تأکید کرد.
رشیدیان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در ایران در نوبت تشرف قرار دارند، گفت: با توجه به توقف طولانیمدت ثبتنامهای جدید حج در ایران و افزایش جمعیت، انتظار میرود سهمیه حج ایران به گونهای متناسبسازی شود که بخشی از مشتاقان امکان حضور در مراسم حج را پیدا کنند.
استقبال از طرح کوتاهسازی مسیر
وی با بیان اینکه بخشی از زائران ایرانی در ردههای سنی میانسال و مسن قرار دارند، افزود: مسافت فعلی منا تا رمی جمرات و گرمای هوا فشار مضاعفی بر زائران وارد میکند. کوتاهتر شدن مسیر یا پیشبینی مسیرهای تسهیلشده میتواند هم به حفظ سلامت حجاج و هم به اجرای دقیقتر اعمال مناسک کمک کند.
در این دیدار، مهندس صالح بن ابراهیم الرشید، رئیس کمیته اجرایی شهر مکه و مشاعر مقدسه، با استقبال از طرح مطرحشده اظهار کرد: با توجه به طرح توسعه مسجدالحرام، در این زمینه با مسئولان ذیربط گفتوگو و بررسیهای لازم انجام خواهد شد تا راهکار مناسب برای کاهش مشکلات زائران پیشبینی شود.
