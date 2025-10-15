دریافت ۲۱۶ تجربه و خاطره در پویش ملی سوغات اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «طیبه شهسوار» امروز چهارشنبه، 23 مهر 1404 در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه سومین دوره پویش ملی سوغات اربعین با مشارکت معاونت‌های فرهنگی جهاد دانشگاهی در استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، لرستان، مازندران، همدان و یزد برگزار شد، اظهار کرد: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان گلستان با میزبانی بخش تجربه و خاطره توانسته سهم موثری در این حرکت ملی داشته باشد و در کنار دیگر استان‌ها و به‌ویژه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نقش فعال خود را ایفا کند.

مدیر فرهنگی جهاددانشگاهی استان گلستان با بیان اینکه با پایان یافتن مهلت دریافت آثار در پانزدهم مهرماه، تعدادی بالغ بر ۲۴۰ اثر به دبیرخانه استانی ارسال شده بود، افزود: پس از بررسی و بازبینی اولیه صورت گرفته، ۲۱۶ اثر واجد شرایط داوری شناخته شدند.

وی با تاکید بر اینکه داوری آثار در سه مرحله انجام شد، خاطرنشان کرد: پس از مرحله بازبینی و سنجش اعتبار اثر، در مرحله دوم آثار از نظر قالب، محتوا و ساختار ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفتند و در مرحله سوم نیز کمیته داوری با حضور داوران ملی، بین‌المللی، دو داور استانی و یک داور دانشجویی در دو بخش فنی و آئین نامه‌ای به ارزیابی پرداختند.

شهسوار تصریح کرد: برای نخستین بار در این دوره از یک داور دانشجویی استفاده کردیم تا بتوانیم از ظرفیت جوانان و نگاه نو و خلاق دانشگاهیان بهره برده و از نگاه آنان نیز به ارزیابی آثار بپردازیم که این داور دانشجویی از فعالان حوزه ادبی و هنری بود و حضور او به غنای داوری کمک کرد.

وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی امتیازات سه اثر برتر به دبیرخانه ملی جشنواره در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف معرفی شدند و ۱۰ اثر برگزیده نیز برای چاپ در کتابچه جشنواره انتخاب شده‌اند که در روز اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.

دبیر اجرایی پویش ملی سوغات اربعین در بخش خاطره و تجربه اعلام کرد: مراسم اختتامیه پویش ملی سوغات اربعین و تجلیل از برگزیدگان، در هفته نخست آبان‌ماه برگزار خواهد شد که در این مراسم آثار برتر در حضور دانشجویان و دانشگاهیان معرفی شده و از تلاش‌های ارزشمند آنان تقدیر به عمل خواهد آمد.

شهسوار ضمن بیان اهمیت پویش ملی سوغات اربعین ادامه داد: این پویش از این جهت اهمیت دارد که در ابعاد گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی روایتگر این مانور عظیم آیینی در جهان اسلام است از این رو معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در تلاش است با پوشش ابعاد مختلف ادبی، هنری و مدیریتی این سفر معنوی نگاه لطیف‌تر و دقیق‌تری به فرهنگ و مکتب اربعین ارائه کند.

وی در پایان از حمایت‌های رئیس جهاددانشگاهی گلستان و همچنین از پشتیبانی معاونت فرهنگی دفتر مرکزی و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف قدردانی کرد و افزود: امیدواریم در مراسم اختتامیه شاهد حضور و افتخارآفرینی هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان گلستانی در رشته های مختلف باشیم.

