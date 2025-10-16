کبوتر حرم؛ شهید مدافع وطن سجاد صیامی

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: از کودکی عاشق کبوتران حرم بود... سجاد تازه ازدواج کرده بود و پسری یک ساله به نام «داریوش» از او یادگار مانده است.

سجاد صیامی اهل شهر خضری و دشت و بیاض شهرستان قائن خراسان جنوبی بود. او و خانواده‌اش چند سالی است برای زندگی به مشهد آمده‌اند و در منطقه قاسم‌آباد زندگی می‌کنند.

پدرش بازنشسته است و روزی که سجاد لباس «فراجا» را تن کرد باغرور گفت: دیگر به تو افتخار می‌کنم، می‌توانی به کشور خدمت کنی. سجاد برای خدمت به استان سیستان و بلوچستان رفت.

جوان خوش قد و قامت که در هنگ مرزی نگور خدمت می‌کرد. ۱۰ روز قبل هنگام کنترل نوار مرزی و برقراری امنیت در راه مبارزه با کالای قاچاق و ارز و مواد مخدر مجروح شد.‌

سرباز رشید جبهه امنیت کشور پس از چند در بیمارستان چابهار دعوت حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل شد تا به مقام «عند ربهم یرزقون» برسد.

پیکر مطهر استوار دوم شهید سجاد صیامی امروز وارد فرودگاه مشهد شد و همرزمانش با فرماندهان شجاع انتظامی و مرزبانی در فرودگاه و جمعی از مسئولان به استقبالش آمدند. آیین تشییع این شهید مدافع وطن روز شنبه ساعت ۹ صبح از مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود.

سجاد مثل همان کبوترانی که همیشه دوستشان داشت در حرم دور گنبد طلایی طواف می‌کند و سپس از خاک به جایگاه رفیع خود در آسمان پر می‌کشد.

استوار دوم شهید سجاد صیامی امروز افتخار مردم ایران زمین است که نظم و امنیت کشور را مدیون خون شهدا می‌دانند.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد...

