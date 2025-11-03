به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان مقاله نخستین «همایش ملی عرفان، کودک و سلامت معنوی» با شعار «عرفان، کودک، آینده» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این همایش به همت گروه عرفان و معنویت پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و با همکاری مؤسسات و مراکز علمی کشور، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

ضرورت پرداختن به سلامت معنوی کودکان

بر پایه این گزارش، حجت‌الاسلام دکتر علی فضلی مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه و دبیر علمی همایش، ضمن اعلام انتشار فراخوان، اظهار داشت: با توجه به نیاز روزافزون جامعه به توجه به سلامت معنوی کودکان و ضرورت آشنایی این نسل با مفاهیم عرفانی و معنوی، تصمیم گرفته شد همایش ملی عرفان، کودک و سلامت معنوی با رویکردی علمی، کاربردی و آینده‌نگر برگزار شود.

وی هدف اصلی همایش را تبیین چرایی و ضرورت پرداختن به عرفان برای کودکان و ارائه راهکارهای علمی برای انتقال مفاهیم معنوی متناسب با ذهن، نیاز و روحیه آنان دانست و افزود: این همایش در تلاش است نقش عرفان در رشد شخصیت، هویت معنوی و سلامت روانی و اجتماعی کودکان را از منظر علمی بررسی کرده و الگویی جامع برای تربیت معنوی نسل آینده ارائه کند.

محورهای همایش ملی عرفان، کودک و سلامت معنوی

دبیر علمی همایش با اشاره به گستردگی موضوع، محورهای اصلی همایش را به شرح زیر اعلام کرد:

محور نخست: فلسفه عرفان برای کودک

شامل امکان‌سنجی، ضرورت، ظرفیت‌ها، اهداف و چگونگی انتقال مفاهیم عرفانی به کودک، مسائل وجودی و سلوکی کودک و عرفان، ادبیات و هنر در خدمت عرفان کودک، چالش‌ها و فرصت‌ها و جایگاه عرفان در آینده کودکان.

محور دوم: تعلیم و تربیت، عرفان و کودک

نقش خانواده و مدرسه در تربیت عرفانی، آموزش عرفان به کودکان، جایگاه معلم، روش‌های تدریس و تربیت عرفانی، کاربرد عرفان در نظام آموزشی، هوش معنوی کودک و بهره‌گیری از ادبیات، انیمیشن و سینما در تربیت معنوی.

محور سوم: ادبیات، عرفان و کودک

بررسی داستان و شعر عرفانی کودک، ادبیات عارفانه کودک، بازنویسی داستان‌های عرفانی کهن برای کودکان، نقش طنز و شخصیت‌سازی در ادبیات عرفانی کودک، سهم ادبیات عرفانی در تقویت تخیل و خلاقیت کودکان و نقش تصویرگری در انتقال مفاهیم.

محور چهارم: رسانه، عرفان و کودک

نقش رسانه در انتقال معنویت، عرفان در انیمیشن، سینما و تئاتر کودک، جایگاه عرفان در رسانه ملی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کتاب‌های الکترونیکی، اپلیکیشن‌ها، پادکست‌ها، موسیقی و کاربرد هوش مصنوعی برای پاسخ به پرسش‌های معنوی کودکان.

محور پنجم: سلامت معنوی و کودک

سلامت معنوی در ابعاد شناختی، عاطفی، اخلاقی و رفتاری، معیارهای رشد معنوی کودک، راهکارهای آموزش سلامت معنوی، تأثیر ادبیات عرفانی در کاهش اضطراب و افزایش آرامش کودکان و نقش بازی‌های معنوی در رشد سلامت آنان.

محورهای ششم تا هشتم:

شعر، عرفان و کودک؛

انیمیشن، عرفان و کودک؛

میراث کهن عرفانی و کودک.

دکتر فضلی با تأکید بر رویکرد آینده‌نگارانه همایش تصریح کرد: مفاهیم عرفانی صرفاً توصیه‌های اخلاقی نیستند، بلکه می‌توانند ابزاری برای ارتقای سلامت روان، رشد معنوی و حتی کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان کودکان باشند.

وی افزود: پژوهشگران و علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را به نشانی ایمیل همایش ارسال کنند. مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

راه‌های ارتباطی همایش

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت همایش و ایمیل به نشانی زیر مراجعه کنند.

iict.ac.ir/erfanandchild

ErfanandChild@iict.ac.ir

