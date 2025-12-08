به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری هفته پژوهش جامعةالمصطفی روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه با حضور معاون پژوهش این مرکز برگزار شد. معاون پژوهش المصطفی در این نشست، بر اهمیت بصیرت تاریخی برای خروج امت اسلامی از ذلت و شقاوت تأکید کرد و بیان داشت: اگر ملتی تاریخ و وضعیت خویش را به فراموشی سپارد و چشماندازی برای آینده نداشته باشد، محکوم به ذلت است. وی افزود: در سیصد سال گذشته ملت ایران تحت سیطره استعمار و هژمونی قدرتهای استعمارگر بوده و پژوهش باید مسیر برونرفت از وضعیت استعمار به وضعیت سیادت و اقتدار عمومی را مشخص کند. بنابراین، مسیر آینده در حوزه پژوهش باید به سمت ایجاد تمدن جدید باشد.
به گزارش خبرنگار ابنا، معاون پژوهش المصطفی با تبیین شعار این هفته، تصریح کرد: «تمدن نوین اسلامی، پژوهش هوشمند و نوآوری علمی» شعار هفته پژوهش انتخاب شده است. تمدن نوین اسلامی به معنای خروج از وضعیت ضعف، ذلت، رکود و تقلید به سوی وضعیت تولید، عزت، و مرجعیت علمی است. وی تأکید کرد که اگر این سه مفهوم در کنار هم محقق شوند، پژوهش مفید، مؤثر و دارای کارکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شد.
تلاش برای تولید هوش مصنوعی اسلامی
در بخش دیگری از سخنان، معاون پژوهش المصطفی به مفهوم «پژوهش هوشمند» اشاره کرد و هشدار داد: استفاده ناشیانه از هوش مصنوعی در پژوهش، وضعیت رکود، ذلت، فقر و استعمارزدگی را تشدید میکند. منظور از پژوهش هوشمند، هوشمندی در استفاده از ابزارهای نوین برای رسیدن به وضعیت تمدنی مطلوب است. وی همچنین از تلاشهای مجموعه المصطفی برای تولید یک هوش مصنوعی برای علوم انسانی اسلامی خبر داد و افزود: در این پروژه، منابع اصیل رعایت شده و از «تولید خودسر» (Generative) که به ترکیب مفاهیم فاقد اصالت میانجامد، جلوگیری میشود.
جامعةالمصطفی؛ قطب ترجمه و صدور اندیشه
در ادامه این نشست، به دستاوردهای المصطفی اشاره شد و معاون پژوهش این نهاد را احتمالاً قطب ترجمه در کشور نامید. المصطفی نزدیک به هفت هزار عنوان ترجمه به تقریباً چهل زبان زنده دنیا دارد. وی متذکر شد که این ترجمهها در راستای معرفی فرهنگ اسلامی به جهان و صدور تفکر و اندیشه از زبان مبدأ فارسی است و تلاش دارد تا تراز مثبت ترجمه در دادوستد جهانی ایجاد شود.
نمایشگاه دستاوردها و ترویج قالبهای سمعی و بصری
معاون پژوهش المصطفی اعلام کرد که نمایشگاه متمرکز دستاوردهای پژوهشی المصطفی از ۲۲ تا ۲۷ آذر ماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی، جنب گلزار شهدا، با حضور ۴۰ غرفه برگزار میشود و برای اولین بار، بازدید برای عموم آزاد است. در این نمایشگاه، نشریات علمی (حدود ۳۰ نشریه) و تازههای نشر المصطفی (حدود ۷ هزار عنوان منشورات) عرضه میشوند.
وی همچنین از توجه به قالبهای نوین پژوهشی خبر داد و افزود: معاونت پژوهش برای پژوهشهای سمعی و بصری و مجازی اهمیت قائل شده است و قالبهایی نظیر مستندها و کلیپهای کوتاه پژوهشی را وارد شاخصهای ارزیابی کرده است تا پژوهش از حالت صرفاً مکتوب خارج شود.
