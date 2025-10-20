سوءاستفاده انتخاباتی از هوش مصنوعی؛ هشدار الازهر نسبت به گسترش نفرت علیه مسلمانان در هند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیدهبان مبارزه با افراطگرایی وابسته به الازهر نسبت به استفاده حزب حاکم هند، «بهاراتیا جاناتا» (BJP)، از فناوری هوش مصنوعی برای تولید ویدئوی تبلیغاتی تحریکآمیز علیه مسلمانان هشدار داد.
طبق گزارش الفتحنیوز، این ویدئو که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در حساب رسمی حزب BJP در ایالت آسام منتشر شده، مسلمانان را بهصورت گمراهکنندهای بهعنوان «تهدید جمعیتی» به تصویر میکشد؛ روایتی که الازهر آن را شکلی آشکار از اسلامهراسی و نفرتپراکنی توصیف کرده است.
این نهاد هشدار داده است که بهکارگیری هوش مصنوعی برای تولید محتوای ساختگی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، سابقهای خطرناک در عرصه رقابتهای انتخاباتی ایجاد میکند. از دید الازهر، چنین اقداماتی نهتنها اعتماد عمومی به فناوری را تضعیف میکند، بلکه صلح مدنی و همزیستی مذهبی را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
دیدهبان الازهر از کمیسیون انتخابات هند خواسته است ضمن بررسی فوری قانونی بودن این ویدئو، مقررات سختگیرانهتری برای کنترل استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی در فعالیتهای سیاسی تدوین و نظارت بر محتوای دیجیتال را برای مهار نفرتپراکنی تقویت کند.
در پایان بیانیه آمده است که فناوریهای نوین باید ابزار توسعه و صلح باشند، نه وسیلهای برای تحریک، تفرقه و تخریب روابط اجتماعی.
