نشست مقام‌های نظامی ارشد آمریکا، فرانسه و یونیفل درباره لبنان

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۷
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پنجشنبه شب اعلام کرد که «سران نظامی سازمان ملل، آمریکا ، لبنان و فرانسه در نشستی درباره حفظ توقف خصومت‌ها در جنوب لبنان گفت‌وگو کردند.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سنتکام در بیانیه‌ای گفت که این نشست روز چهارشنبه درباره خلع سلاح حزب الله در ناقوره لبنان برگزار شد و مقام‌های نظامی ارشد آمریکا، فرانسه، لبنان و «نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان» (یونیفیل) در آن حضور داشتند.

این بیانیه افزود: نیروهای مسلح لبنان در یک سال اخیر حدود ۱۰ هزار راکت، حدود ۴۰۰ موشک و بیش از ۲۰۵ هزار ترکش مهمات منفجرنشده را با موفقیت جمع‌آوری کرده است.

«برد کوپر» فرمانده سنتکام گفت: شرکای لبنانی ما همچنان به تضمین موفقیت در خلع سلاح شدن حزب‌الله ادامه می‌دهند. ما به حمایت از تلاش‌های نیروهای مسلح لبنان که به طور خستگی‌ناپذیری برای تقویت امنیت منطقه می‌کوشند، متعهد می‌مانیم.

«جوزف کلیرفیلد» که هفته گذشته به عنوان نماینده نظامی ارشد آمریکا در لبنان منصوب شد، اظهار کرد: ما با نیروهای مسلح لبنان، یونیفیل و شرکای فرانسوی و بین‌المللی برای تضمین موفقیت در روند توقف خصومت‌ها همکاری می‌کنیم. ما منافع مشترکی در حفظ صلح و ثبات لبنان داریم.

