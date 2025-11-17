یونیفیل: حملات اسرائیل نگرانی جدی ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «کندیس آردیل» سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل)، اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه نیروهای بین‌المللی نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است، اما نیروهای حافظ صلح ملزم به انجام وظایف خود هستند.

آردیل توضیح داد که مأموریت نیروهای بین‌المللی همواره با خطرات همراه است، اما یونیفیل تدابیر امنیتی سختگیرانه‌ای برای حفظ جان نیروهای خود اتخاذ کرده است. وی افزود که مسئولیت نهایی حفاظت از نیروهای حافظ صلح بر عهده طرف‌های ذی‌ربط در چارچوب قطعنامه 1701 شورای امنیت است.

او به حادثه روز گذشته اشاره کرد که طی آن چندین گلوله در فاصله کمتر از پنج متری از یک گشت پیاده یونیفیل فرود آمد و گفت: «باید به ارتش اسرائیل درباره لزوم عمل به تعهدات خود در زمینه حفاظت از اعضای مأموریت، یادآوری شود.»

سخنگوی یونیفیل در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این حملات بر طرح کاهش نیروهای بین‌المللی، تأکید کرد که حملات اسرائیل نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده، اما نیروهای حافظ صلح همچنان وظیفه خود را با امکانات موجود ادامه خواهند داد؛ همان‌طور که سال گذشته با وجود چندین حمله، مأموریت خود را ترک نکردند و به فعالیت ادامه دادند.

وی توضیح داد که کاهش فعالیت نیروها اساساً ناشی از بحران مالی سازمان ملل است و این موضوع هیچ تأثیری بر پایبندی یونیفیل به قطعنامه 1701 و تدابیر امنیتی سختگیرانه برای حفاظت از نیروهایش نخواهد داشت.

آردیل در پایان گفت: «آنچه رخ می‌دهد تغییری در ماهیت مأموریت یونیفیل ایجاد نخواهد کرد و این نیرو همچنان وظایف اصلی خود را ادامه خواهد داد؛ از جمله نظارت بر خط آبی، گزارش‌دهی درباره نقض‌های قطعنامه 1701 و حمایت از ارتش لبنان.»

