به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) اعلام کرد که ارتش اسرائیل در جریان انجام مأموریتهای میدانی در شهرک مارون الراس در جنوب لبنان، بمبهایی در نزدیکی نیروهای این سازمان پرتاب کرده است و خواستار توقف فوری این حملات شد.
یونیفیل در بیانیهای توضیح داد که نیروهای حافظ صلح در حال همکاری با ارتش لبنان برای حفاظت از کارکنان غیرنظامی هنگام پاکسازی آوار خانههای تخریبشده در نتیجه جنگ بودند که انفجارهایی نزدیک آنها رخ داد.
طبق بیانیه، نیروهای یونفیل ابتدا صدای انفجار در فاصله حدود ۵۰۰ متری از خود را شنیدند و سپس شاهد پرواز یک پهپاد بر فراز سر خود بودند. لحظاتی بعد، بمبی در فاصله ۳۰ تا ۴۰ متری از آنها منفجر شد و دقایقی بعد، پهپاد دیگری بمبی را در فاصله ۲۰ متری گروه دیگری از نیروها پرتاب کرد.
یونیفیل این حملات را نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت دانست؛ قطعنامهای که پس از جنگ ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزبالله تصویب شد و مبنای توافق آتشبس میان طرفین در نوامبر ۲۰۲۴ با میانجیگری آمریکا قرار گرفت. طبق این توافق، حزبالله از مناطق مرزی دور شده و سلاحها در اختیار نیروهای رسمی لبنان قرار گرفت، و اسرائیل موظف شد از مناطقی که به آنها نفوذ کرده بود، عقبنشینی کند.
با این حال، اسرائیل به نقض توافق ادامه داده و نیروهای خود را در پنج نقطه استراتژیک حفظ کرده و حملاتی را انجام میدهد که مدعی است علیه زیرساختها و اعضای حزبالله است.
سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: حمله به نیروهای یونفیل نشاندهنده بیتوجهی به امنیت آنها و ثباتی است که این نیروها در جنوب لبنان برای آن تلاش میکنند. نیروهای بینالمللی پیش از انجام عملیات، ارتش اسرائیل را از نحوه فعالیتهای خود مطلع کرده بودند.
همچنین فرماندهان ارتش لبنان و یونفیل بر ضرورت استقرار کامل ارتش لبنان در سراسر جنوب و تقویت هماهنگی مشترک طبق قطعنامه ۱۷۰۱ تأکید کردند تا به بازگشت ثبات کمک شود.
یونیفیل پیشتر نیز ماه گذشته اعلام کرده بود که پهپادهای اسرائیلی چهار بمب را در نزدیکی نیروهای این سازمان هنگام پاکسازی موانع جادهای پرتاب کردهاند تا دسترسی به یکی از سایتهای سازمان ملل در جنوب لبنان را محدود کنند.
