به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مدارس شهر نشویل، ایالت تنسی آمریکا، بسیاری از دانش‌آموزان مسلمان با مشکلاتی همچون ناامنی، تبعیض و محدودیت در دسترسی به امکانات دینی مواجه هستند. در مدرسه Valor College Prep، زنگ ویژه‌ای هر بعدازظهر دانش‌آموزان را برای نماز فرا می‌خواند و چند ده نفر از دانش‌آموزان در سالن ورزشی گرد هم می‌آیند تا با استفاده از سجاده‌های مدرسه نماز بخوانند. دانش‌آموزان با تفکیک جنسیتی و در زمان‌های مشخص، از جمله ماه رمضان و نماز جمعه، فرصت ترک کلاس‌ها و اجرای عبادت خود را دارند.

با وجود برخی مدارس که امکاناتی مانند فضای نماز و حمایت کارکنان فراهم کرده‌اند، گزارش American Muslim Advisory Council (AMAC) نشان می‌دهد که ۴۶ درصد دانش‌آموزان مسلمان در مدارس ابتدایی تا دبیرستان نشویل مورد زورگویی یا آزار قرار گرفته‌اند؛ این میزان تقریباً دو برابر میانگین کل آمریکاست. بسیاری از دانش‌آموزان همچنان با کلیشه‌ها و سوءتفاهم‌های مذهبی و سیاست‌های ناپایدار مدارس مواجه‌اند.

تسهیلات دینی اغلب نتیجه فعالیت و پیگیری دانش‌آموزان و انجمن‌های دانش‌آموزی مسلمان (MSA) است. به گفته شوناز محمد دانش‌آموز دبیرستان جان‌استون، انجمن دانش‌آموزان مسلمان دو سال پیش برای فراهم کردن فضای نماز و تسهیلات دینی شکل گرفت. رئیس انجمن، کوزین کوئی، حمایت مدیر مدرسه، دکتر کلِبی گارنر، را ستود و گفت که مدیریت مدرسه برای فراهم کردن سالن نماز در ماه رمضان و صدور اجازه ترک کلاس‌ها همکاری کرده است.

با این حال، محدودیت‌هایی هنوز وجود دارد؛ برای مثال، درخواست دانش‌آموزان برای نمازهای جمعه در طول سال پذیرفته نشد و تنها یک بار در ماه، پس از جلسه انجمن دانش‌آموزان مسلمان امکان ترک کلاس برای نماز فراهم شد. برخی دانش‌آموزان مانند دینیا ساینی با کمک یک معلم حامی، روزانه در کلاس خود نماز می‌خوانند، اما هنوز به تجربه ویژه نماز جمعی که حس انسجام و تعهد را افزایش دهد، دسترسی ندارند.

این گزارش نشان می‌دهد که برای بسیاری از دانش‌آموزان مسلمان، حفظ حقوق دینی و احساس تعلق به مدرسه هنوز یک مسیر چالش‌برانگیز است. فعالیت‌های دانش‌آموزان، معلمان مسلمان و همکاران حامی، مسیر ایجاد تغییر و گسترش امکانات دینی و پذیرش را هموار کرده، اما نیاز به حمایت و سیاست‌های منسجم‌تر مدارس همچنان احساس می‌شود.

