به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور دینی الجزایر اعلام کرد که بیش از ۹۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس قرآنی سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند و به تحصیل یا حفظ قرآن می‌پردازند. این گزارش هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در روز دوشنبه ۶ اکتبر، با تأیید وزیر امور دینی الجزایر، اعلام شد.

بر اساس این آمار، اکنون حدود ۲۷ هزار مرکز آموزشی قرآن در الجزایر، با حساب تداوم برنامه‌های تابستانی، به آموزش و حفظ قرآن مشغول هستند.

وزیر امور دینی الجزایر اظهار داشت که دانش‌آموزان الجزایری در مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن، همواره رتبه‌های برتر را کسب می‌کنند که این موفقیت‌ها مرهون حمایت‌های نهادهای آموزشی و دینی است.

وی با اشاره، به افزایش علاقه‌مندی دانش‌آموزان در پایتخت و استان‌های دیگر این کشور آفریقایی، خبر از افتتاح همزمان دو مدرسه قرآنی جدید داد.

مقام الجزایری در ادامه با قدردانی از مشارکت مقامات محلی و خیرین، تأکید کرد که این پروژه‌های آموزشی و دینی به تربیت نسلی کمک می‌کند که ظرفیت‌ها و هویت دینی الجزایر را حفظ کند.

