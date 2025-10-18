حامد کرزی: به نفع پاکستان است که تجاوز به افغانستان را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، ضمن محکومیت شدید حملات پهبادی ارتش پاکستان به استان پکتیکا در شرق افغانستان، خواستار تجدید نظر پاکستان در سیاست‌هایش در قبال افغانستان شد.

کرزی امروز (شنبه ۲۶ مهر) در صفحه ایکس خود با اشاره به این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از بازیکنان ورزش کریکت شد، به خانواده کشته‌ها تسلیت گفت و برای بهبود سریع‌تر مجروحان دعا کرد.

رئیس جمهور سابق تصریح کرد: پاکستان به نفع و صلاح خود، باید تجاوز به مردم و سرزمین افغانستان را متوقف کند.

حامد کرزی همچنین به مسئولان پاکستانی توصیه کرد که در سیاست های خود تجدید نظر کرده و مسیر روابط دوستانه و متمدنانه با افغانستان را بر اساس اصول بین المللی اتخاذ کنند.

گفتنی است بر اثر حمله پهبادی شب گذشته ارتش پاکستان به شهرستان‌های برمل و ارگون استان پکتیکا، دست کم ۱۰ نفر کشته شدند. این حمله که پس از توافق آتش‌بس 48 ساعته بخاطر انجام مذاکرات صلح بین طرفین صورت گرفت، انتقادات بسیاری به ارتش پاکستان وارد کرد.

