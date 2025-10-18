به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان، امروز شنبه (۲۶ مهر) در گفت‌وگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه را بررسی کردند.

عراقچی در این تماس تلفنی ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات و درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، بر لزوم خویشتن‌داری، توقف درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق مذاکره و گفت‌وگو تأکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت که ادامه تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نه تنها منجر به خسارت‌های انسانی می‌شود، بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد.

امیرخان متقی، موضع اصولی حکومت افغانستان را مبنی بر اینکه افغانستان طرفدار جنگ نیست بیان کرد و خاطرنشان ساخت که طرف پاکستانی با نقض تمامیت ارضی افغانستان، جنگ را آغاز کرده است.

وزیر خارجه طالبان گفت که مذاکرات با طرف پاکستانی امروز در دوحه تحت رهبری وزیر دفاع کشور برگزار خواهد شد و ما مشتاقانه منتظر بحث‌ها و نتایجی هستیم که می‌توانیم به آنها برسیم.

