زن، منبع آرامش و نشاط در زندگی مشترک

و در حدیثی دیگر امام باقر (ع) میفرمایند: لهو المومن فی ثلاثه اشیا: التمتع بالنسا و مفاکهه الاخوان و الصلاه باللیل(2)



این حدیث، برخلاف تصور رایج از مؤمن به‌عنوان فردی منزوی، خشک یا صرفاً اهل عبادت، تصویری زنده، انسانی و متعادل از او ارائه می‌دهد. نشاط، یعنی سرزندگی، شوق، و حضور فعال در زندگی. امام صادق علیه‌السلام، نشاط مؤمن را در سه عرصه تعریف می‌کند: جسم، اجتماع، و روح.





۱. التمتّع بالنساء: لذت مشروع، زیبایی فطری، و پیوند مقدس

در نگاه اسلامی، لذت جنسی نه تنها مذموم نیست، بلکه در چارچوب ازدواج و تعهد، امری مقدس و مورد تأکید است. امام صادق علیه‌السلام با صراحت از «التمتّع بالنساء» یاد می‌کند؛ نه به‌عنوان امری صرفاً جسمی، بلکه به‌عنوان بخشی از نشاط مؤمن.



تحلیل عرفانی:



در عرفان اسلامی، زن نماد جمال الهی است. لذت از زنان، اگر با عشق، احترام و تعهد همراه باشد، می‌تواند تجلی‌ای از محبت خداوند باشد. این لذت، نه شهوت‌محور، بلکه جمال‌محور است؛ مؤمن در زن، آیت زیبایی خدا را می‌بیند.



تحلیل روان‌شناختی:



انکار میل جنسی، منجر به سرکوب، اضطراب و اختلالات روانی می‌شود. دین اسلام، با پذیرش این میل، سلامت روان مؤمن را تضمین می‌کند. لذت مشروع، باعث آرامش، رضایت و تعادل روانی می‌شود.

تحلیل اجتماعی:



در جامعه‌ای که روابط جنسی یا سرکوب می‌شود یا بی‌حد و مرز رها می‌شود، تعادل از بین می‌رود. امام صادق علیه‌السلام، با تأکید بر لذت در چارچوب شرع، الگویی از رابطه سالم، پایدار و محترمانه ارائه می‌دهد.





۲. المداعبة للإخوان: مزاح، محبت، و پیوند اجتماعی



مزاح با برادران ایمانی، یعنی شوخی، خنده، و سبک‌سازی روابط انسانی. مؤمن، اهل دل است؛ کسی که بتوان با او خندید، درد دل کرد، و احساس امنیت داشت.

تحلیل اخلاقی:



مزاح، اگر از مرز ادب خارج نشود، نشانه‌ی محبت، تواضع، و هم‌دلی است. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز با اصحاب شوخی می‌کرد، اما هیچ‌گاه تحقیر یا دروغ در آن نبود.



تحلیل اجتماعی:



مزاح، باعث تقویت روابط، کاهش تنش، و ایجاد فضای صمیمی می‌شود. در جامعه‌ای پرتنش، مؤمن با مزاح خود، آرامش می‌آفریند. این نشاط، ریشه در محبت دارد و باعث می‌شود روابط انسانی از خشکی و رسمی بودن خارج شود.



تحلیل روان‌شناختی:



خنده، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش استرس و افزایش سلامت روان است. مؤمن، نه فقط اهل عبادت، بلکه اهل شادی و ارتباط انسانی نیز هست.





۳. التهجّد باللیل: خلوت عاشقانه، سلوک عرفانی، و حضور در محضر محبوب



نماز شب، اوج ارتباط مؤمن با خداوند است. در تاریکی شب، وقتی همه خوابند، مؤمن بیدار است و با خدای خود راز و نیاز می‌کند. این عبادت، نه از سر اجبار، بلکه از سر عشق است.

تحلیل عرفانی:

نماز شب، لحظه‌ی خلوت با محبوب است. مؤمن، در سکوت شب، با اشک و نجوا، به سلوک می‌پردازد. این لحظه، لحظه‌ی فنا، حضور، و اتصال است.



تحلیل روان‌شناختی:



نماز شب، باعث آرامش، تمرکز، و تعادل روانی می‌شود. در دنیای پرهیاهو، این لحظه‌ی سکوت، فرصتی برای بازگشت به خود و خداست.



تحلیل تاریخی:



بزرگان دین، از پیامبر تا امامان، همگی اهل تهجد بودند. این عبادت، نشانه‌ی عشق، تعهد، و بلوغ ایمانی است.



جمع‌بندی: مؤمن، انسانی کامل، متعادل، و زنده

این حدیث، تصویری از مؤمن ارائه می‌دهد که هم اهل لذت است، هم اهل محبت، و هم اهل عبادت. نشاط مؤمن، در سه عرصه‌ی جسم، اجتماع، و روح، نشان‌دهنده‌ی تعادل، سلامت، و بلوغ اوست.



در این نگاه، مؤمن نه منزوی است، نه خشک، نه بی‌احساس. او انسانی است که از زیبایی‌های مشروع دنیا لذت می‌برد، با دوستان خود شوخی می‌کند، و در خلوت شب با خدای خود راز می‌گوید.

این حدیث، دعوتی است به بازسازی تصویر مؤمن؛ انسانی زنده، عاشق، و متعادل.

