به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا، امروز چهارشنبه در استانبول با هیأتی از مسئولان ارشد جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه دیدار می‌کند تا درباره تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس جاری در نوار غزه گفت‌وگو کند.

این دومین دیدار ویتکاف با خلیل الحیه است؛ پیش‌تر وی پس از ملاقات جرد کوشنر، مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا، با اعضای تیم مذاکره‌کننده حماس در خصوص آتش‌بس، با الحیه دیدار کرده بود. این مذاکرات ساعاتی پیش از امضای توافق در مصر در تاریخ ۹ اکتبر انجام شد.

روزنامه تایمز آو اسرائیل گزارش داد که این نشست نقش تعیین‌کننده‌ای در نهایی شدن توافق داشت؛ چرا که مشاوران ترامپ به رهبران حماس اطمینان دادند ایالات متحده اسرائیل را به اجرای شروط توافق ملزم خواهد کرد، مشروط بر اینکه حماس نیز به تعهدات خود پایبند باشد.

