به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد زیادی از محبان اهل بیت(ع) کشور مصر، مراسم بزرگداشت سالروز ورود رأس مبارک امام حسین(ع) به این کشور را با برگزاری آیین باشکوه «لیلة‌ الکبیره» (به معنای شب بزرگ) در اطراف مسجد تاریخی امام حسین(ع) برگزار کردند. این مراسم با حضور گسترده زائران و دوست داران اهل‌بیت(ع) از داخل و خارج مصر، در شهر قاهره برگزار شد.

اعضای طریقت‌های صوفی در صحن مسجد و اطراف آن به برپایی مجالس ذکر، تلاوت قرآن، بیان سیره امام حسین(ع) و برگزاری جلسات دینی پرداختند.

برخی طریقت‌ها نیز سفره‌های اطعام برای زائران گستردند. به گفته مسئولان مراسم، این مراسم جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم مصر به اهل‌بیت پیامبر(ص) است.

با توجه به ازدحام گسترده در منطقه، دولت مصر اعلام کرد که از ظهر روز سه‌شنبه بازدید گروه‌های گردشگری از منطقه خان‌الخلیلی و مسجد امام حسین(ع) متوقف خواهد شد و این بازدیدها از امروز چهارشنبه از سر گرفته می‌شود.

مجدی عاشور، مشاور سابق مفتی مصر و نماینده طریقه شاذلیه، در گفت‌وگو با CNN عربی گفت: «امسال مراسم لیلة‌ا لکبیره با مشارکت گسترده طریقت‌های صوفی و دوستداران اهل‌بیت(ع) از سراسر مصر و خارج از کشور برگزار می‌شود. این مناسبت نماد ورود رأس شریف امام حسین(ع) به مصر و جایگاه والای ایشان در دل مردم است.»

او افزود: «صحن مسجد امام حسین(ع) با ظرفیت بالا آماده پذیرش جمعیت عظیم زائران است. این مراسم هر سال با جلوه‌هایی از شادی، محبت و معنویت برگزار می‌شود و حدود ۸۰ طریقه صوفی از سراسر کشور در آن مشارکت دارند.»

عاشور تأکید کرد که این مراسم تنها محدود به آیین‌های دینی نیست، بلکه شامل حلقات ذکر، تلاوت قرآن، مدیحه‌سرایی، جلسات علمی و روایت سیره امام حسین(ع) است. هدف اصلی این مراسم، آشنایی با سیره و اخلاق امام حسین(ع) و الگوگیری از ایشان به‌عنوان ادامه‌دهنده راه پیامبر(ص) است.

در پاسخ به انتقاداتی که گاه نسبت به این آیین‌ها در مصر مطرح می‌شود، عاشور گفت: «این اعتراض‌ها از سوی کسانی مطرح می‌شود که از اصل و هدف این مناسبت‌ها بی‌اطلاع‌اند. اصل این مراسم بر پایه محبت و الگوگیری بنا شده و اگر در برخی موارد رفتارهای نادرست دیده شود، نباید اصل مراسم را زیر سؤال برد.»

او افزود: «تحریم یک رفتار نادرست به‌معنای تحریم اصل مراسم نیست؛ چرا که این آیین‌ها در ذات خود بزرگداشت یاد خدا و احیای سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) اوست.»

در پایان، عاشور خاطرنشان کرد که طریقت‌های صوفی در طول مراسم در بخش‌های مختلف صحن مسجد امام حسین(ع) مستقر می‌شوند و در فضایی آکنده از روحانیت به تلاوت قرآن، ذکر، آموزش دینی و اطعام زائران می‌پردازند.

مصری‌ها به بزرگداشت اولیاء و صالحان علاقه‌مند هستند

محمد علاء ابوالعزائم، رئیس اتحادیه جهانی طریقه‌های صوفی و شیخ طریقه عزمیه در مصر، اعلام کرد که همه طریقه‌های صوفی در مراسم «لیلة ‌الکبیره» به مناسبت سالروز ورود رأس امام حسین(ع) به مصر شرکت می‌کنند.

ابو العزائم توضیح داد که طریقه عزمیه هر سال چند مناسبت را برای بزرگداشت امام حسین(ع) برگزار می‌کند: یکی در نهم محرم به مناسبت شهادت ایشان، دیگری در سه‌شنبه آخر ماه ربیع‌الثانی، سوم شعبان به مناسبت میلاد ایشان و سالروز ورود رأس شریف به مصر. این مناسبت‌ها برای صوفیان مصر دارای بار معنوی و دینی عمیقی هستند.

وی تأکید کرد که محور اصلی این مراسم‌ها، سیره و مواضع شجاعانه امام حسین(ع) در دفاع از امت اسلامی و فداکاری ایشان در راه حق و عدالت است. ابوالعزائم همچنین اشاره کرد که طریقه‌های صوفی در طول سال مراسم‌های دیگری نیز برای بزرگداشت امام علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و ماه رمضان برگزار می‌کنند که هدف آن‌ها احیای سنت‌های نبوی و تقویت ارزش‌های دینی در جامعه است.

ابو العزائم با انتقاد از مخالفان برگزاری موالید، گفت: «مخالفان این مراسم‌ها شامل سه گروه هستند: اخوان‌المسلمین، سلفی‌ها و سکولارها. این افراد مراسم‌های پر سر و صدا را نادیده می‌گیرند اما با موالید اسلامی مخالفت می‌کنند.»

او در پایان تأکید کرد که مردم مصر ذاتاً به بزرگداشت اولیاء و صالحان علاقه‌مندند و موالید در طول تاریخ به فضایی برای تقارب انسانی، اجتماعی و معنوی تبدیل شده‌اند؛ جایی که مسلمانان از طبقات مختلف گرد هم می‌آیند، ذکر خدا می‌گویند و پیوند خود با ارزش‌های روحی را تجدید می‌کنند.

