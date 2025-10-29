به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در سخنانی در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک، با اشاره به تحولات منطقهای و پرونده هستهای ایران، اعلام کرد: «اکنون رقابت هستهای در جریان نیست و ایران حق دارد برنامه هستهای صلحآمیز خود را برای تولید برق یا هر هدف مشروع دیگری در چارچوب حقوق بینالملل توسعه دهد.»
تلاش قطر برای بازگرداندن مذاکرات ایران و آمریکا به مسیر درست
مقام ارشد قطری با تأکید بر نقش دوحه در کاهش تنشها، گفت: «ما برای تماس با آمریکا و ایران جهت تضمین بازگشت مذاکرات به روند درست آن تلاش میکنیم.»
وی افزود: «برگزاری مذاکرات جدی میان آمریکا و ایران میتواند به توافقی بهتر برای همگان بینجامد.»
ابراز نگرانی از تنشهای لفظی میان ایران و رژیم صهیونیستی
نخستوزیر قطر در ادامه سخنان خود نسبت به تنشهای لفظی میان ایران و رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد و گفت: «ما در تلاشیم تا با آمریکا و ایران تعامل داشته باشیم تا ازسرگیری مذاکرات میان آنها درباره این موضوع محقق شود. من مطمئنم بهمحض آغاز مذاکرات جدی میان ایران و آمریکا، میتوان به توافق دست یافت.»
دوحه: بازگشت به مسیر سیاسی تنها راه حل پایدار است
وی تصریح کرد که قطر روند کاهش تنش و بازگشت به مسیر سیاسی را تنها راه پایدار برای حل این پرونده میداند.
تمرکز قطر بر تضمین پایداری آتشبس در غزه
نخستوزیر قطر همچنین به وضعیت نوار غزه اشاره کرد و گفت: «تمرکز ما بر تضمین پایداری توافق آتشبس در نوار غزه معطوف است.»
وی افزود: «ما با واشنگتن برای مهار نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه در روز گذشته تماس برقرار کردیم.»
آمادگی حماس برای واگذاری حکمرانی غزه
وزیر خارجه قطر در ادامه گفت: «حماس بر آمادگی خود برای رها کردن حکمرانی غزه تأکید کرده است و ما بر ایجاد یک چشمانداز سیاسی برای مردم فلسطین اهتمام داریم.»
وی نقضهای اخیر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی را «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرد.
اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان آمریکا و ونزوئلا
این مقام قطری در پایان خاطرنشان کرد: «ما آماده میانجیگری میان آمریکا و ونزوئلا هستیم اما هیچ پیشرفت ملموسی تا به الان وجود نداشته است.»
