به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آلمان، فرانسه و انگلیس(موسوم به «تروئیکای اروپایی») بامداد امروز یکشنبه اعلام کردند که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران دوباره فعال شده است. این اقدام پس از پایان مهلت مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک انجام شد. سه کشور اروپایی این تصمیم را با ادعای پایبند نبودن تهران به تعهداتش در زمینه برنامه هستهای توجیه کردند.
براساس گزارش پایگاه خبری الجزیره نت قطر، تروئیکای اروپایی در بیانیهای از ایران خواست تا پس از بازگشت تحریمها از هرگونه اقدام تنشآفرین خودداری کند. آنها تأکید کردند که امید داشتند تهدید به بازگشت تحریمها، ایران را وادار کند تا با درخواستهایی همچون اجازه فوری ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای (که در ژوئن توسط آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتند) و از سرگیری گفتوگوها با واشنگتن موافقت کند. با این حال به گفته این کشورها، آنچه تهران ارائه داد، بسیار ناچیز بود و کافی نبود تا جلوی اجرای دوباره تحریمها گرفته شود.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این تصمیم گفت: بازگشت تحریمهای شورای امنیت نشان میدهد که جامعه جهانی تسلیم تهدیدهای ایران نخواهد شد و تهران باید پاسخگو باشد. او افزود: رئیسجمهور دونالد ترامپ همواره روشن کرده است که راه دیپلماسی همچنان باز است و دستیابی به توافق جدید بهترین گزینه برای مردم ایران است.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران که نخواست نامش فاش شود، در آخرین ساعات مذاکرات گفت: مکانیسم ماشه آخرین گلوله غرب است. وقتی ماشه را بچکانند، دیگر چیزی در دستشان باقی نمیماند. همان چوبی که سالها بالای سر ما تکان میدادند، وقتی استفاده شد، دیگر اثری ندارد. آنها هیچ ابزار فشار دیگری نخواهند داشت.
تروئیکای اروپایی در اواخر آگوست، مکانیسم ماشه را فعال کرده بودند که اجازه میدهد تحریمهایی که در پی توافق هستهای ۲۰۱۵ لغو شده بودند، دوباره برقرار شوند. با شکست تلاش مشترک روسیه و چین برای تمدید مهلت در شورای امنیت، تحریمها از نیمهشب شنبه به وقت گرینویچ اجرایی شد. این تحریمها شامل ممنوعیت فروش سلاح و اقدامات اقتصادی سختگیرانه است.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش، سفرای خود در فرانسه، آلمان و انگلیس را برای مشورت فراخواند. تحلیلگران و دیپلماتها میگویند اجرای مکانیسم ماشه عملاً غرب را به نقطه صفر بازمیگرداند و دوباره چالش مهار برنامه هستهای ایران را پیش رویشان قرار میدهد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما