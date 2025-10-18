  1. صفحه اصلی
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه حضرت معصومه (س) و شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۰
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه حضرت معصومه(س) و شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، امضا شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، استاندار و جمعی از مسئولان و مدیران استان قم، و با هدف گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه فناوری پلاسما و بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی طرفین، تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی میان دانشگاه حضرت معصومه (س) و شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما امضا شد.

این تفاهم نامه جهت اجرای دو پروژه مشترک تحت عناوین طراحی و توسعه زخم پوشهای نانولیفی پلاسما - فعال و اصلاح سطح الیاف گیاه کاکتوس با فناوری پلاسما به منظور تولید کامپوزیت های زیست پایه   در قالب طرحهای پژوهش کاربردی منعقد شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در این نشت، بهره گیری سازمان از ظرفیت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان یک دانشگاه مولد، در آموزش و توسعه فناوری‌های نو خصوصا استفاده از فناوری پلاسما در راستای کاربردی‌سازی دستاوردهای هسته‌ای در زندگی مردم، را مورد تاکید قرار داد.

