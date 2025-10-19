پیام عراقچی در مورد نامه چین، ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه درخصوص نامه مشترک چین، ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد پیامی منتشر کرد.

سید عباس عراقچی با انتشار بخش هایی از نامه مشترک چین، ایران و روسیه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: چین، ایران و روسیه تأکید می‌کنند که تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی آنچه به اصطلاح اسنپ‌بک نامیده می‌شود، از نظر حقوقی و رویه ای از اساس نادرست است.

وی افزود: چین، ایران و روسیه تأکید می‌کنند که مطابق بند اجرایی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد آن قطعنامه پس از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه می‌یابد.

