به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: در تداوم دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و همگرایی کشورهای مستقل در دفاع از حاکمیت قانون و مخالفت با اقدام غیرقانونی سه دولت اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک، پنج سند و موضع مهم ظرف سه روز گذشته منتشر شده‌اند.

سند اول: بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد

در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ در کامپالا (اوگاندا) برگزار شد، ۱۲۱ کشور عضو در سند پایانی اجلاس بر اهمیت تداوم روحیه همکاری و چندجانبه‌گرایی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند و تصریح نمودند که تمامی مفاد این قطعنامه باید طبق بند ۸ آن، یعنی در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، خاتمه یابد. این جنبش همچنین بر ضرورت احترام کامل به تعهدات و جدول زمانی مصوب در قطعنامه یادشده تأکید کرد.

سند دوم: بیانیه گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد

بیانیه گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد با حمایت کامل تمام ۱۸ کشور عضو از ایران، ضمن قدردانی از تعهد مستمر جمهوری اسلامی ایران به گفت‌وگو و همکاری، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک را به دلیل عدم توجه به عامل اصلی، یعنی خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های یکجانبه و عدم پایبندی اروپا به تعهدات خود، از اساس فاقد مبنای حقوقی و رویه‌ای دانست. این بیانیه همچنین بر حق مسلم همه دولت‌ها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و اصل عدم تبعیض تأکید کرد و ۱۸ اکتبر را موعد پایان قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام نمود.

سند سوم: نامه مشترک ایران، روسیه و چین به سازمان ملل

نامه مشترک سفرا و نمایندگان دائم جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نزد سازمان ملل، موضع مشترک این سه دولت را در قبال اقدام ادعایی سه کشور اروپایی بیان می‌کند. این نامه با استناد به رویه‌های شورای امنیت و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، اعلام می‌دارد که اعلامیه اسنپ‌بک فاقد اثر حقوقی یا رویه‌ای بوده و کشورهای اروپایی به دلیل عدم اجرای تعهدات خود و عدم طی روند حل‌اختلاف در چارچوب برجام، صلاحیت استناد به این سازوکار را ندارند. همچنین در این نامه، پایان رسمی بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام شده است.

سند چهارم: نامه رسمی وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل

نامه رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، با مرور روند اجرای برجام و نقض‌های مکرر آمریکا و سه کشور اروپایی، تصریح می‌کند که بر اساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی و خاتمه خواهند یافت. در این نامه تأکید شده که هرگونه تلاش برای احیا یا اعمال مجدد این قطعنامه‌ها فاقد وجاهت حقوقی است و دبیرخانه سازمان ملل نیز فاقد اختیار قانونی برای تفسیر یا اعلام چنین تصمیماتی است.

سند پنجم: نامه وزیر امور خارجه روسیه به دبیرکل سازمان ملل

نامه وزیر امور خارجه روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد، بر غیرقانونی بودن هرگونه اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای اجرای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت تأکید دارد. در این نامه هشدارهای لازم در این زمینه ارائه شده و مخالفت روسیه با تشکیل پانل کارشناسان تحریم ایران نیز اعلام شده است.

مواضع و پیام مشترک اسناد منتشرشده

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: مجموع این پنج سند، بیانگر اجماع روشن و متقن میان ایران، قدرت‌های غیرغربی و جمع کثیری از دولت‌های مستقل در حمایت از دیپلماسی، چندجانبه‌گرایی، غیرقانونی دانستن اقدام سه دولت اروپایی و خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر است. همچنین این اسناد، بی‌اساس بودن اجرای تحریم‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت علیه ایران را تبیین می‌کنند.

وی تأکید کرد: در برابر قانون‌گریزی و فشار سیاسی برخی کشورها، این اقدامات پیام واحدی دارند: پایان قطعی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، بی‌اعتباری هرگونه ادعای احیای تحریم‌های شورای امنیت، و لزوم احترام به منشور ملل متحد و حاکمیت قانون.

