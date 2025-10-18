نامه مشترک ایران، روسیه و چین به سازمان ملل: قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده و فاقد وجاهت حقوقی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در نامهای مشترک که در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال و توزیع شده، موضع مشترک خود را نسبت به اقدامات اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان در ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اعلام کردند.
پایان مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس بند عملیاتی ۸
در این نامه تأکید شده است که بر اساس بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد این قطعنامه پس از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است. سه کشور آسیایی تصریح کردهاند که پایان کامل و بهموقع این قطعنامه به منزله پایان بررسی موضوع هستهای ایران در شورای امنیت بوده و این امر موجب تقویت اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه خواهد شد.
اعتراض به تلاش اروپا برای فعالسازی «اسنپبک»
در بخش دیگری از نامه، تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار موسوم به «اسنپبک» از حیث حقوقی معیوب و فاقد وجاهت حقوقی دانسته شده است. در این نامه آمده است که بریتانیا، فرانسه و آلمان خود از اجرای تعهداتشان ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ خودداری کردهاند و همچنین روند مقرر در «سازوکار حلوفصل اختلافات» را طی ننمودهاند؛ بنابراین فاقد صلاحیت استناد به مفاد این قطعنامه میباشند.
دعوت به راهحل سیاسی و پرهیز از تنشآفرینی
در ادامه نامه، سه کشور تأکید کردهاند که ضروری است طرفهای ذیربط به یافتن راهحلی سیاسی از طریق تعامل و گفتوگوی دیپلماتیک و بر مبنای اصول احترام متقابل متعهد بمانند. همچنین از اعمال تحریمهای یکجانبه، تهدید به توسل به زور یا هر اقدام دیگری که موجب تشدید تنش گردد، باید خودداری شود.
درخواست انتشار نامه بهعنوان سند رسمی شورای امنیت
در پایان نامه، از شورای امنیت خواسته شده است که این مکاتبه بهعنوان سند رسمی شورا منتشر گردد.
