به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان دائم جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نامه‌ای رسمی به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، با اشاره به پایان مهلت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)، اعلام کردند که مأموریت گزارش‌دهی آژانس در خصوص راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای برجام در چارچوب این قطعنامه به پایان رسیده است.

رد مشروعیت حقوقی اقدام سه کشور اروپایی

در این نامه، سه کشور تأکید کرده‌اند که اقدام اخیر انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» از نظر حقوقی و رویه‌ای فاقد اعتبار است. به گفته آنان، این کشورها خود ناقض تعهداتشان در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بوده‌اند و بدون طی کامل روند حل اختلاف، صلاحیت استناد به مفاد این قطعنامه را ندارند.

پایان مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و تبعات آن برای آژانس

بر اساس متن نامه، با پایان رسمی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، مأموریت گزارش‌دهی مدیرکل آژانس در این زمینه نیز به پایان رسیده است. نمایندگان سه کشور یادآور شده‌اند که تنها سند معتبر در این خصوص، قطعنامه شورای حکام به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ (GOV/2015/72) است که همچنان معتبر باقی مانده و دبیرخانه آژانس باید صرفاً بر اساس آن عمل کند.

ارجاع به بند ۱۴ قطعنامه شورای حکام

در نامه آمده است که بند عملیاتی ۱۴ قطعنامه GOV/2015/72 تصریح می‌کند که شورای حکام تنها تا ده سال پس از روز پذیرش برجام یا تا زمانی که مدیرکل به نتیجه‌گیری گسترده درباره ایران برسد، هر کدام زودتر باشد، به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین، از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، موضوع مرتبط به‌طور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده و نیازی به اقدام جدید نیست.

تأکید بر راه‌حل سیاسی و پرهیز از تنش‌آفرینی

در پایان این نامه، نمایندگان ایران، روسیه و چین بار دیگر بر ضرورت یافتن راه‌حلی سیاسی از طریق گفت‌وگو و تعامل دیپلماتیک بر پایه احترام متقابل تأکید کرده‌اند. آنان خواستار پرهیز از تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید به زور و اقدامات تنش‌زا شده و از همه کشورها خواسته‌اند در ایجاد فضای مناسب برای تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند.

این نامه به‌عنوان سند رسمی INFCIRC ثبت و از سوی دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میان تمامی کشورهای عضو توزیع شده است.

