به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان شب گذشته طی سخنانی در جریان یک نشست سیاسی که توسط دفتر روابط عمومی حزب الله در شهر الضلیل بقاع انجام شد، درباره تحولات اخیر این کشور، به ویژه تداوم و گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دولت وظیفه خود را برای توقف تجاوزات اسرائیل و آغاز بازسازی کشور انجام نداده است.

علی المقداد نماینده حزب‌الله با اشاره به اینکه یک توطئه آمریکایی-صهیونیستی برای کشاندن لبنان به مسیر سازش با این رژیم وجود دارد، تاکید کرد هیچ مذاکره مستقیمی با اشغالگران رخ نخواهد داد و مقاومت در موضع قدرت قرار دارد و دولت باید به وظیفه خود عمل کند.

المقداد اظهار داشت: ما توقف تجاوزات دشمن و پرونده بازسازی را به دولت واگذار کردیم تا اقدام کند، اما متاسفانه امروز نزدیک به یک سال است که از آتش بس می‌گذرد و دولت لبنان آنگونه که باید از نظر دیپلماتیک و سیاسی برای توقف تجاوزات صهیونیست‌ها، پایان دادن به اشغالگری آنها در خاک لبنان که اکنون به جای ۵ نقطه، ۷ نقطه را اشغال کرده‌اند، آزادی اسرای لبنانی و شروع بازسازی کشور اقدامی نکرده است.