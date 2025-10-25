به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی المقداد، نماینده پارلمان لبنان و عضو کمیسیون «وفاداری به مقاومت»، در نشست سیاسیای در شهرک «عینالسودا» در غرب بعلبک، با اشاره به تحولات اخیر در مرزهای جنوبی لبنان، تأکید کرد: «تضعیف مقاومت یعنی تضعیف کل لبنان؛ چراکه در صورت نبود مقاومت و سلاح آن، اسرائیل کل کشور را خواهد بلعید.»
حمایت مردمی از مقاومت افزایش یافته است
المقداد با اشاره به تغییر فضای عمومی در لبنان گفت: «مردم لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار مقاومت ایستادهاند. در گذشته برخی میان حمایت یا مخالفت مردد بودند، اما اکنون پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی، از مقاومت و سلاح آن پشتیبانی میکنند.»
محکومیت حملات اخیر اسرائیل
وی در ادامه به حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق بقاع و جنوب لبنان، بهویژه شهرک «شمسطار» اشاره کرد و آن را «جنایتی جدید علیه غیرنظامیان» خواند. المقداد افزود: «این حملات موجب رعب در میان دانشآموزان، زخمیشدن برخی از آنان و آسیب به مدارس شده است.»
مقاومت، خط قرمز لبنان
نماینده حزبالله در پایان سخنان خود تأکید کرد که مقاومت نهتنها یک ضرورت نظامی، بلکه یک اصل ملی برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است و هرگونه تلاش برای تضعیف آن، به سود دشمنان این کشور خواهد بود.
