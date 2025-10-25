  1. صفحه اصلی
نماینده حزب‌الله: بدون مقاومت، اسرائیل کل لبنان را خواهد بلعید

۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۵
نماینده حزب‌الله: بدون مقاومت، اسرائیل کل لبنان را خواهد بلعید

علی المقداد، عضو پارلمان لبنان و از اعضای فراکسیون وفاداری به مقاومت، با تأکید بر نقش بازدارنده مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، هشدار داد که تضعیف مقاومت به معنای تضعیف کل لبنان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی المقداد، نماینده پارلمان لبنان و عضو کمیسیون «وفاداری به مقاومت»، در نشست سیاسی‌ای در شهرک «عین‌السودا» در غرب بعلبک، با اشاره به تحولات اخیر در مرزهای جنوبی لبنان، تأکید کرد: «تضعیف مقاومت یعنی تضعیف کل لبنان؛ چراکه در صورت نبود مقاومت و سلاح آن، اسرائیل کل کشور را خواهد بلعید.»

 حمایت مردمی از مقاومت افزایش یافته است

المقداد با اشاره به تغییر فضای عمومی در لبنان گفت: «مردم لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار مقاومت ایستاده‌اند. در گذشته برخی میان حمایت یا مخالفت مردد بودند، اما اکنون پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی، از مقاومت و سلاح آن پشتیبانی می‌کنند.»

محکومیت حملات اخیر اسرائیل

وی در ادامه به حملات هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق بقاع و جنوب لبنان، به‌ویژه شهرک «شمسطار» اشاره کرد و آن را «جنایتی جدید علیه غیرنظامیان» خواند. المقداد افزود: «این حملات موجب رعب در میان دانش‌آموزان، زخمی‌شدن برخی از آنان و آسیب به مدارس شده است.»

مقاومت، خط قرمز لبنان

نماینده حزب‌الله در پایان سخنان خود تأکید کرد که مقاومت نه‌تنها یک ضرورت نظامی، بلکه یک اصل ملی برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است و هرگونه تلاش برای تضعیف آن، به سود دشمنان این کشور خواهد بود.

