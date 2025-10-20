به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه مرزی جنوب لبنان، صبح امروز شاهد افزایش تنش‌ها بود. یک گلوله توپخانه‌ای اسرائیلی در اطراف شهر کفرشوبا سقوط کرد که منجر به اعلام وضعیت آماده‌باش در منطقه شد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار «لبنان دیبیت»، همزمان با این حادثه، نیروهای ارتش اسرائیل از پایگاه «السماقة» اقدام به عملیات جست‌وجو و تیراندازی با سلاح‌های خودکار به سمت شرق کفرشوبا کردند. این اقدامات موجب آماده باش امنیتی در روستاهای مرزی اطراف شد.

روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی با سلاح‌های متوسط به سمت مزارع زیتون در شرق شهر بلیدا از توابع مرجعیون تیراندازی کردند که موجب نگرانی و آماده‌باش در منطقه شد.

همچنین یک پهپاد شناسایی اسرائیلی بر فراز بلیدا پرواز و یک بمب صوتی در اطراف این شهر رها کرد. این اقدام ساعاتی بعد در شهر مرزی مروحین در جنوب لبنان نیز تکرار شد.

این سلسله اقدامات نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان، نگرانی‌ها درباره تشدید درگیری‌ها در جنوب این کشور را افزایش داده است.

....................................

