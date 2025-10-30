فراکسیون وفاداری به مقاومت از نبیه بری حمایت کرد و حملات جعجع را «نمایشی و فریبکارانه» خواند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در بیانیهای که پس از نشست دورهای خود به ریاست محمد رعد منتشر کرد، نسبت به ادامه تجاوزات و جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان هشدار داد و اعلام کرد که دشمن صهیونیستی طی روزهای اخیر حملات خود را تشدید کرده است.
در این بیانیه آمده است:
«دشمن صهیونیستی دامنه ترورهای خود را گسترش داده و این بار، علاوه بر غیرنظامیان، نیروهای ارتش لبنان را نیز هدف قرار داده است. این تجاوزات تا داخل شهرک بلیدا پیش رفته، جایی که صهیونیستها به ساختمان شهرداری تیراندازی کرده و یکی از کارکنان آن را به شهادت رساندند.»
فراکسیون وفاداری به مقاومت با لحنی انتقادی اعلام کرد: «ما سکوت بینالمللی در برابر این جنایات و نیز سهلانگاری مقامات رسمی لبنان را بهشدت محکوم میکنیم. دولت باید با جدیت پرونده تجاوزات اسرائیل را در نهادهای بینالمللی و شورای امنیت پیگیری کند و از حقوق ملت لبنان دفاع نماید.»
بیانیه تأکید میکند که «کمیته مکانیزم» (وابسته به سازمان ملل) در برابر تجاوزات اخیر سکوتی «مشکوک و قابلتردید» در پیش گرفته و به وظایف خود در نظارت بر اجرای قطعنامهها عمل نمیکند.
لبنان زیر فشار طرح آمریکایی ـ صهیونیستی
فراکسیون وفاداری به مقاومت در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد:
«لبنان و منطقه در معرض کارزار سازمانیافتهای از تهدیدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی آمریکا، اسرائیل و برخی دولتهای وابسته عربی قرار دارند. این کارزار با هدف فلج کردن اقتصاد، گرسنهسازی مردم و خفه کردن صدای مقاومت طراحی شده است.»
در ادامه آمده است: «قدرتهای استکباری با بهرهگیری از رسانههای مزدور و شبکههای تبلیغاتی گسترده در پی تغییر افکار عمومی و تحمیل الگوی تسلیم و سازش هستند تا حضور و سیطره رژیم صهیونیستی در منطقه را دائمی سازند.»
هشدار درباره نفوذ عوامل آمریکا در لبنان
بیانیه تأکید کرده است که تحرکات اخیر برخی چهرهها و جریانهای لبنانی وابسته به سفارت آمریکا نیز در راستای همین پروژه است.
این جریانها، که در رسانهها ظاهر میشوند و سخنان خود را با «نصح و دلسوزی برای لبنان» میپوشانند، در واقع حامل تهدیدات مستقیم واشنگتن و رژیم صهیونیستیاند و مأموریت دارند لبنانیها را به پذیرش شروط دشمن وادار کنند.
فراکسیون وفاداری به مقاومت خاطرنشان کرد:
«رژیم صهیونیستی ضمن تداوم تجاوزات خود علیه لبنان، همزمان با نقض آتشبس در غزه، جنگ نسلکشی علیه ملت فلسطین را ادامه میدهد. این جنایات با حمایت کامل دولت آمریکا انجام میشود و واشنگتن شریک مستقیم این خونریزیهاست.»
بیانیه افزود: «در سایه سکوت دولتهای غربی و نهادهای بینالمللی، دشمن با تخریب گسترده املاک و زیرساختها، تجاوز به خاک لبنان و ادامه ترورهای هدفمند، در پی تغییر قواعد درگیری است.»
قدردانی از تصمیم دولت درباره جبران خسارات
در بخش دیگری از بیانیه، فراکسیون وفاداری به مقاومت از تصمیم اخیر دولت لبنان برای بررسی برنامه جبران خسارات مردم و املاک آسیبدیده از تجاوزات صهیونیستی قدردانی کرد و خواستار تسریع در روند بازسازی مناطق مرزی شد.
این بیانیه تأکید کرد: «اجرای سریع بازسازی، نقش مهمی در آرامش و ثبات اجتماعی خواهد داشت و موجب دلگرمی مردم در برابر تجاوزات دشمن میشود.»
انتخابات پارلمانی و حمایت از نبیه بری
در خصوص انتخابات آینده لبنان، فراکسیون وفاداری به مقاومت تأکید کرد:
«انتخابات باید در موعد مقرر و بر اساس قانون جاری برگزار شود تا نظام سیاسی کشور در مسیر طبیعی خود باقی بماند. هرگونه تلاش برای تعویق یا تخریب این روند، نشانه تمایل برخی جریانها برای استیلای کامل بر کشور بهنفع بیگانگان است.»
بیانیه همچنین با اشاره به کارزار تبلیغاتی حزب نیروهای لبنانی علیه رئیس مجلس نبیه بری، این رفتار را «نمایشی و سیاسی» خواند و گفت:
«استفاده از موضوع رأی مهاجران بهعنوان بهانه برای حمله به بری، اقدامی مغرضانه و غیرمسئولانه است. ما از مواضع نبیه بری حمایت کامل میکنیم، چراکه وی در مسیر حفظ قانون اساسی و منافع ملی گام برمیدارد.»
در پایان، فراکسیون وفاداری به مقاومت از موضع رئیسجمهور درباره ضرورت احترام به قانون و جلوگیری از تعطیلی جلسات مجلس استقبال کرد و از همه مسئولان خواست با احساس مسئولیت ملی و دور از تسویهحسابهای جناحی، زمینه برگزاری انتخابات و تداوم حیات نهادهای قانونی را فراهم کنند.
