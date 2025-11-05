به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب حماده، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در مجلس لبنان، در گفت‌وگویی با رادیوی اسپوتنیک تأکید کرد: «تا این لحظه هیچ عنوانی از عناوین مذاکره به حزب‌الله ارائه نشده است.»

وی توضیح داد: «آنچه دولت لبنان سال گذشته در قالب تفاهم تصویب کرد، مورد پذیرش حزب‌الله نیز قرار گرفت، زیرا آن تفاهم در چارچوبی متوازن و به نفع لبنان تدوین شد. بنابراین هرگونه تلاش برای انتقال به فرمول جدیدی از مذاکره، در واقع ضربه‌ای به توافق پیشین محسوب می‌شود.»

مکانیزم فعلی نوعی مذاکره غیرمستقیم است

حماده با اشاره به آنچه به «مکانیزم» (سازوکار هماهنگی غیرمستقیم) معروف شده، گفت: «این مکانیزم در واقع نوعی گفت‌وگوی غیرمستقیم از طریق میانجی‌ها بود، نه مذاکره مستقیم با دشمن. بنابراین، ادعای اینکه نهادهای رسمی لبنان بر سر انجام مذاکره مستقیم با اسرائیل توافق کرده‌اند، نادرست است.»

وی افزود: «موقعیت رئیس‌جمهور تحت فشار قرار دارد و باید با واقع‌بینی به شرایط کشور نگاه کرد؛ اما این واقع‌بینی نباید به معنای تسلیم در برابر فشارهای بین‌المللی یا دشمن باشد.»

موضع قاطع مقاومت: نه به مذاکره با اسرائیل

حماده در ادامه گفت: «موضع حزب‌الله روشن و قطعی است؛ ما در هیچ شرایطی با اسرائیل وارد مذاکره نخواهیم شد.»

او تأکید کرد: «رژیم صهیونیستی تنها زبان قدرت را می‌فهمد، حتی اگر شرایط منطقه تغییر کرده باشد. از دید ما، هزینه رویارویی با دشمن کمتر از هزینه تسلیم در برابر اوست.»

پروژه منطقه حائل و سیاست تهجیر در جنوب لبنان

نماینده وفاداری به مقاومت درباره اهداف پنهان رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «اسرائیل به دنبال ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان است تا امنیت مرزهای شمالی خود را برای سال‌های آینده تضمین کند. این همان پروژه قدیمی صهیونیستی است که هدف آن اخراج مردم جنوب لبنان از سرزمین‌شان است.»

وی افزود: «اسرائیل عملاً قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را از بین برده است؛ چرا که هیچ‌گاه به مفاد آن پایبند نبود. این رژیم اکنون نیز با تجاوزات مکرر خود، عملاً تمامی مفاد آن را نقض کرده است. اسرائیلی‌ها از بازسازی توان حزب‌الله در هراسند و از همین رو دست به تحریک‌های پی‌درپی می‌زنند.»

پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره نقش مصر و عربستان

حماده درباره سفر هیأت اطلاعاتی مصر به لبنان گفت: «پیش از سفر این هیأت، شایعاتی درباره محتوای پیام آن منتشر شد، مبنی بر اینکه مصر موضوع سلاح استراتژیک در لبنان را در قالبی خاص مطرح خواهد کرد. اما واقعیت این است که مصر خود با تهدیدهای استراتژیک و وجودی مواجه است و شرایط آن با دیگر کشورهای عربی تفاوت دارد.»

وی همچنین اشاره کرد که هیچ دیدار مستقیمی میان هیأت مصری و حزب‌الله انجام نشده است و افزود: «همچنین، هیچ تماس مستقیم با طرف سعودی صورت نگرفته؛ با این حال، حزب‌الله از طریق واسطه‌ها از موضع رسمی عربستان مطلع شد، مبنی بر اینکه ریاض مواضع اخیر شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله را با نگاهی مثبت دریافت کرده است.

مواضع صریح رهبران حزب‌الله و اعضای فراکسیون «وفاداری به مقاومت» بار دیگر نشان داد که مقاومت لبنان نه‌تنها تسلیم فشارها نمی‌شود، بلکه بر اصول خود ـ یعنی عدم مذاکره، حفظ سلاح و آمادگی کامل در برابر تجاوزات صهیونیستی ـ پای می‌فشارد.

از دید محور مقاومت، تنها زبان بازدارندگی و قدرت است که می‌تواند تجاوزات دشمن را متوقف کند، نه وعده‌های دروغین آمریکا یا طرح‌های فریبکارانه میانجی‌های غربی و عربی.

