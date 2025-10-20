سرلشکر پاکپور شهادت الغماری رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح یمن را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به سرتیپ یوسف حسن المدانی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور یمن گفت: شهادت سرافرازانه سردار بزرگ اسلام، "سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری"، و جمعی از یاران وفادار ایشان در حمله جنایت‌بار رژیم تروریست و منحوس صهیونیستی را به ملت مقاوم یمن، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای مسلح یمن تبریک و تسلیت می گویم.

سردار سرلشکر محمد پاکپور اظهار کرد: جهاد ماندگار ایشان در دفاع از عزت و تمامیت ارضی یمن و مقابله پیروزمندانه درقبال جنایات دشمن صهیونی، حماسه ای ماندگار در تاریخ مجاهدان یمنی ثبت و ضبط کرد. بی‌شک برکات تدبیر و جهاد مقدس ایشان هرگز از دست نخواهد رفت.

ارتش یمن عصر روز پنجشنبه ۲۴ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شهادت رسید.

پاکپور تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند شهدای جبهه مقاومت و آزادی قدس شریف، آمادگی کامل خود را برای تقویت پیوندهای ایمانی و راهبردی با نیروهای مسلح یمن در مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل اعلام می‌دارد.

وی خطاب به سرتیپ یوسف حسن المدانی خاطر نشان کرد: همان‌گونه که در بیانیه نخستین خود با بصیرت و صلابت فرمودید این شهادت‌ها عزم یمن قهرمان و سربلند را در مقابله با دشمنان قسم‌خورده امت اسلامی و در ادامه راه مبارزه و دفاع از ظلم ستیزان و حق طلبان عالم به ویژه ملت فلسطین و غزه مظلوم استوارتر و مصمم‌تر می‌سازد.

وی تصریح کرد: در همین راستا، با نهایت افتخار و احترام انتصاب شایسته جنابعالی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح کشور یمن را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌ کنم. حضور جنابعالی که خود از فرماندهان برجسته و مجاهدان نستوه مقاومت اسلامی و تاریخ ساز یمن هستید، نویدبخش استمرار راه پرافتخار شهید الغماری و تقویت جبهه مقاومت برابر دشمنان امت اسلامی خواهد بود.

سرلشکر پاکپور ادامه داد: از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون، عزت، سلامت و پیروزی در این سنگر خطیر مسالت دارم.

