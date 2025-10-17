وزیر دفاع یمن: آماده هرگونه مقابله با تجاوز احتمالی دشمن هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ العاطفی تأکید کرد که شهید «سرلشکر محمد عبدالکریم الغمّاری» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح یمن در انجام وظایف جهادی خود در حمایت از مسئله فلسطین و یاری مجاهدان در نوار غزه به شهادت رسیده است.

وی افزود: شهید الغماری تمام وقت تلاش خود را در مسیر جهادی بزرگ صرف کرده و مسئولیت محوله را به بهترین و بالاترین سطح انجام داد.

ارتش یمن عصر امروز در بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده و به مردم یمن تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری به عنوان شهیدی در میان کاروان شهدای بزرگ در مسیر بیت المقدس، در حین انجام وظیفه جهادی و دینی‌اش به آسمان عروج کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیست به یاری خداوند متعال، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم، مجازات خود را برای جنایاتی که مرتکب شده است، دریافت خواهد کرد.

ارتش یمن عصر امروز در بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده و به مردم یمن تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری به عنوان شهیدی در میان کاروان شهدای بزرگ در مسیر بیت المقدس، در حین انجام وظیفه جهادی و دینی‌اش به آسمان عروج کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیست به یاری خداوند متعال، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم، مجازات خود را برای جنایاتی که مرتکب شده است، دریافت خواهد کرد.

..............................

پایان پیام/