وزیر دفاع یمن: آماده هرگونه مقابله با تجاوز احتمالی دشمن هستیم

۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴
وزیر دفاع یمن: آماده هرگونه مقابله با تجاوز احتمالی دشمن هستیم

«محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع دولت صنعا ضمن تسلیت شهادت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مقامات عالی رتبه، تصریح کرد: در تمامی میادین و حوزه‌های نظامی برای هرگونه مواجهه یا تجاوز احتمالی آمادگی کامل داریم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ العاطفی تأکید کرد که شهید «سرلشکر محمد عبدالکریم الغمّاری» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح یمن در انجام وظایف جهادی خود در حمایت از مسئله فلسطین و یاری مجاهدان در نوار غزه به شهادت رسیده است.

وی افزود: شهید الغماری تمام وقت تلاش خود را در مسیر جهادی بزرگ صرف کرده و مسئولیت محوله را به بهترین و بالاترین سطح انجام داد.

ارتش یمن عصر امروز در بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده و به مردم یمن تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری به عنوان شهیدی در میان کاروان شهدای بزرگ در مسیر بیت المقدس، در حین انجام وظیفه جهادی و دینی‌اش به آسمان عروج کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیست به یاری خداوند متعال، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم، مجازات خود را برای جنایاتی که مرتکب شده است، دریافت خواهد کرد.

