صنعا روز گذشته پیکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خود را تشییع کرد. جنبش انصارالله در بیانیه‌ای کوتاه تأیید کرد که الغماری در حمله هوایی رژیم اسرائیل ـ بدون مشخص کردن زمان و مکان آن ـ به همراه تعدادی از همراهانش و فرزندش حسین (۱۴ ساله) شهید شده است. در این بیانیه آمده است که او در جریان انجام مأموریت‌های جهادی و نظامی در نبرد فتح موعود و جهاد مقدس به شهادت رسیده است.

الغماری که از فرماندهان ارشد شاخه نظامی انصارالله بود، نقش مهمی در دگرگونی‌های گسترده نظامی نیروهای مسلح دولت یمن ایفا کرد. او بر روند تولید نظامی در وزارت دفاع این کشور نظارت داشت و در توسعه و نوسازی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی نقش کلیدی ایفا کرد. روز گذشته سیدعبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله و فرماندهان نظامی یمن با برگزاری مراسم رسمی و مردمی با او وداع کردند.

محمد عبدالکریم الغماری که به «سید هاشم» شهرت داشت، در میان نیروهای یمنی به «عماد مغنیه یمن» معروف بود؛ زیرا نقش و ویژگی‌های رهبری او به عماد مغنیه شباهت داشت. الغماری مسئول هماهنگی عملیات حمله به سرزمین‌های اشغالی با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد بود. پس از شهادت او، ژنرال یوسف المدانی به عنوان جانشینش منصوب شد تا مسیر حمایتی از مقاومت ادامه یابد.

زندگی و آغاز مسیر نظامی

محمد عبدالکریم الغماری در سال ۱۹۸۳ در منطقه المدان استان عمران به دنیا آمد. او از ابتدای شکل‌گیری جنبش انصارالله در سال ۲۰۰۲ به آن پیوست و فعالیتش را با کار فرهنگی آغاز کرد. در سال ۲۰۰۴ و همزمان با جنگ اول صعده به فعالیت نظامی روی آورد و توسط دولت وقت یمن بازداشت شد. پس از پایان جنگ سوم و بر اساس توافقی با رژیم علی عبدالله صالح، آزاد شد و دوباره به جبهه‌های جنگ بازگشت.

او پس از جنگ ششم در سال ۲۰۰۹ مسئولیت‌های نظامی متعددی از جمله نظارت بر استان حجه، فرماندهی میدانی در استان الحدیده و مسئولیت امنیتی صنعاء را بر عهده گرفت.

مرد مأموریت‌های دشوار

با آغاز عملیات نظامی عربستان تحت عنوان «طوفان قاطعیت» در سال ۲۰۱۵، انصارالله مسئولیت فرماندهی جبهه‌های نبرد مرزی با عربستان را به او سپرد. الغماری توانست در جبهه‌های مرزی از میدی تا جیزان و نجران و بخش‌هایی از عسیر پیشروی‌های قابل توجهی به‌دست آورد. این پیشروی‌ها باعث شد ریاض به توافق «ظهران الجنوب» تن دهد تا بخشی از جبهه‌های جنوبی را آرام کند.

در پی این موفقیت‌ها، او در اواخر سال ۲۰۱۶ به دستور شهید صالح الصماد به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن منصوب شد و فرماندهی ۴۷ جبهه مستقل در سراسر یمن را تا زمان اعلام آتش‌بس در آوریل ۲۰۲۳ بر عهده گرفت.

فرمانده تحولات نظامی

الغماری در این دوره تمرکز ویژه‌ای بر نوسازی نیروهای مسلح یمن داشت. او علاوه بر تقویت خطوط دفاعی داخلی، دکترین مقاومت و ایستادگی را در نیروهای مسلح این کشور، تقویت کرد و تاکتیک‌های پیشرفته نظامی را وارد ساختار جنگی یمن کرد.

زیر نظر او پروژه‌های نظامی گسترده‌ای برای دستیابی به خودکفایی تسلیحاتی انجام شد. نیروهای مسلح یمن در زمان فرماندهی او توانست نسل‌های جدیدی از موشک‌های کوتاه، متوسط و دوربرد را تولید کند و به فناوری ساخت موشک‌های بالستیک مافوق صوت و چندکلاهکی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر دست یابد. همچنین بیش از یک میلیون نیروی ذخیره آموزش دیده وارد چرخه نظامی شدند.

مرد پیروزی‌ها

او که هیچ‌گاه آموزش رسمی نظامی ندیده بود، در هر نبردی که فرماندهی کرد معادله‌ای نظامی به نفع یمن رقم زد و هیچ نبردی را نباخت. الغماری نه‌تنها در نبردهای داخلی دست بالا را داشت، بلکه در نبردهای دریایی و همچنین در حملات موشکی علیه عمق سرزمین‌های اشغالی نیز دستاوردهای بی‌سابقه‌ای بر جای گذاشت.

الغماری در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ برنامه‌ریز اصلی عملیات نظامی یمن بود و موفق شد حملات گسترده نیروهای ائتلاف سعودی را در شرق صنعا (مناطق نِهم و أرحب) دفع کند. همچنین در نبرد وادی ابو جبارة در استان صعده، تهاجم گسترده نیروهای سعودی را با یک ضدحمله گسترده شکست داد و بیش از ۳۶۰۰ نفر از نیروهای مورد حمایت ریاض را به اسارت گرفت.

