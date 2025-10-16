  1. صفحه اصلی
گردان‌های قسام: نام شهید الغماری در تاریخ ثبت خواهد شد

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۶
گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در بیانیه‌ای ضمن تسلیت شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری»، رئیس ستاد کل ارتش یمن، اعلام کرد: نام این بزرگان و قهرمانی‌هایشان در صفحات افتخار ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های قسام این شهادت را به امت عربی و اسلامی، ملت یمن و جنبش انصارالله، به ویژه «سید عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: فرمانده جهادی بزرگ، سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، به همراه جمعی از برادرانش، در راه قدس، در شریف‌ترین نبردها، در دفاع از مسجدالاقصی و فلسطین، و در چارچوب نبرد مبارک پشتیبانی از غزه که یمن بزرگ آغازگر آن بود و تا آخرین لحظات قبل از توقف تجاوزات در آن ادامه یافت، به شهادت رسید.

گردان‌های قسام همچنین یاد همه شهدای ملت یمن و آزادگان امت را که در نبرد پشتیبانی از غزه به شهادت رسیده‌اند، گرامی داشت و تاکید کرد: خون آن‌ها با خون کودکان، شیوخ، زنان، جوانان، مبارزان و رهبران غزه درآمیخته است.

شاخه نظامی جنبش حماس اطمینان داد که نام این بزرگان و قهرمانی‌هایشان در صفحات افتخار ثبت خواهد شد و تاریخ با افتخار از هر کس که از ملت فلسطین حمایت کرده، یاد خواهد کرد.

گردان‌های قسام، یمن ایمان و حکمت را که مواضعی افتخارآمیز در راه خدا، دفاع از مسجدالاقصی و پشتیبانی از حامیان و مرزنشینان سواحل عسقلان اتخاذ کرده، مورد ستایش قرار داد.

این جنبش همچنین وعده داد: به زودی تصاویر شهدای آن‌ها در صحن‌های مسجدالاقصی مبارک، روزی که فرزندان امت ما آن را آزاد و پاک از پلیدی اشغالگران ملاقات کنند، برافراشته خواهد شد.

گردان‌های قسام سیاست ترورهای بزدلانه را شکست‌خورده خواند و تاکید کرد: خون فرزندان ملت و امت و رهبران ما: اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، صالح العاروری، محمد الضیف، سید حسن نصرالله، الحاج رمضان، محمد الغماری و کاروان بزرگی از برادرانشان، چراغی خواهد بود که راه کرامت و آزادی را برای ما روشن می‌کند.

گردان‌های قسام اطمینان داد که این شهادت مبارک، جز بر قدرت، ثبات، صلابت و عزم برادران صادق برای ادامه راه قدس تا پیروزی و آزادی، نخواهد افزود.

