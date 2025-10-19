به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی رسمی به عبد الملک بدرالدین الحوثی، مسئول جنبش انصارالله یمن، شهادت سرلشکر محمد عبد الکریم الغماری، رئیس ستاد کل ارتش یمن را تسلیت گفت.

شهادت در راه قدس؛ افتخار فرماندهی جهادی

دبیرکل حزب‌الله در این پیام با ابراز اندوه شدید از شهادت سرلشکر الغماری، تأکید کرد که وی به همراه گروهی از همرزمانش در راه قدس و در پی حمله‌ای بزدلانه از سوی دشمن صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمده است. وی این شهادت را بالاترین نشان افتخار برای یک فرماندهی جهادی دانست.

شیخ نعیم قاسم مراتب تسلیت خود را به مسئول انصارالله، فرماندهان و نیروهای مسلح، ملت یمن و همچنین خانواده و همرزمان شهید الغماری ابراز داشته و از خداوند خواسته است که روح او را مشمول رحمت و مقام عالی گرداند.

پشتیبانی از غزه و مقابله با نفوذ آمریکا

در این پیام به نقش شهید الغماری در حمایت شجاعانه از نیروهای یمنی و پشتیبانی از مردم غزه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره شده است. همچنین از اقدامات او در کاهش نفوذ نظامی آمریکا در دریای سرخ و وارد کردن ضربات مؤثر به دشمنان صهیونیستی تجلیل شده است.

خون شهیدان امت اسلامی در راه قدس آمیخته است

دبیرکل حزب‌الله تصریح کرده است که شهادت رهبران پاک‌سرشت افتخاری برای امت اسلامی است و خون آنها از یمن تا لبنان، عراق و ایران با خون فلسطینی‌ها در راه مقدس‌ترین مسائل امت اسلامی آمیخته است.

تبریک به جانشین شهید الغماری

در ادامه این پیام، شیخ نعیم قاسم انتصاب سرلشکر یوسف حسن المدنی به ریاست ستاد کل ارتش یمن را تبریک گفته و برای او آرزوی موفقیت در ادامه مسیر جهادی شهید الغماری کرده است.

وی در پایان تأکید کرده است که مسیر دفاع از امت و آرمان‌های آن با عزم رهبران شجاع و مردم وفادار ادامه خواهد یافت.

این پیام پس از آن ارسال شد که نیروهای مسلح یمن روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای رسمی، شهادت سرلشکر محمد عبد الکریم الغماری، رئیس ستاد کل ارتش این کشور را اعلام کرد و به ملت یمن تسلیت گفت.

